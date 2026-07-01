SarmalÇevrim’in yeni sayısı 'Dönemeç’e ayrıldı

Sahipliğini SUUS Kitap adına Bülent Elitok’un, Genel Yayın Yönetmenliğini Duran Aydın’ın yaptığı Ocak-Şubat 2018’den bu yana Bursa’da yayımlanan iki aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi SarmalÇevrim’in Temmuz-Ağustos 2026 tarihli 52'nci sayısı, Mart 1976 - Mayıs 1988 arasında 92 sayı yayımlanan “İzmir’den edebiyatımıza ses olan” Dönemeç dergisine ayrıldı. Döneminin etkin edebiyat dergilerinden Dönemeç’e omuz verenler, pek çok genci yazın alanına kazandırdı, nice özgün konuyu derginin sayfalarına taşıdı. O günkü kadrodan Hüseyin Yurttaş, Ahmet Günbaş, Hidayet Karakuş, Ahmet Zeki Muslu, Efdal Sevinçli, Necati Yıldırım ve Mehmet Şakir Örs, SarmalÇevrim’in bu sayısında Dönemeç için yazdılar.

Dönemeç’in yazın yaşamına adım attığı tarihin 50'nci yılı nedeniyle hazırlanan dosya, bu alana emek verenler için de önemli bir belge niteliği taşıyor