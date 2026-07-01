Cumhuriyet Gazetesi Logo
SarmalÇevrim’in yeni sayısı 'Dönemeç’e ayrıldı

SarmalÇevrim’in yeni sayısı 'Dönemeç’e ayrıldı

1.07.2026 14:35:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
Takip Et:
SarmalÇevrim’in yeni sayısı 'Dönemeç’e ayrıldı

Bursa’da SUUS Kitap adına Bülent Elitok’un sahipliğinde ve Duran Aydın’ın genel yayın yönetmenliğinde yayımlanan edebiyat ve kültür dergisi SarmalÇevrim, temmuz-ağustos tarihli 52’nci sayısını Dönemeç dergisine ayırdı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sahipliğini SUUS Kitap adına Bülent Elitok’un, Genel Yayın Yönetmenliğini Duran Aydın’ın yaptığı Ocak-Şubat 2018’den bu yana Bursa’da yayımlanan iki aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi SarmalÇevrim’in Temmuz-Ağustos 2026 tarihli 52'nci sayısı, Mart 1976 - Mayıs 1988 arasında 92 sayı yayımlanan “İzmir’den edebiyatımıza ses olan” Dönemeç dergisine ayrıldı. Döneminin etkin edebiyat dergilerinden Dönemeç’e omuz verenler, pek çok genci yazın alanına kazandırdı, nice özgün konuyu derginin sayfalarına taşıdı. O günkü kadrodan Hüseyin Yurttaş, Ahmet Günbaş, Hidayet Karakuş, Ahmet Zeki Muslu, Efdal Sevinçli, Necati Yıldırım ve Mehmet Şakir Örs, SarmalÇevrim’in bu sayısında Dönemeç için yazdılar.

Dönemeç’in yazın yaşamına adım attığı tarihin 50'nci yılı nedeniyle hazırlanan dosya, bu alana emek verenler için de önemli bir belge niteliği taşıyor

İlgili Konular: #Bursa #dergi