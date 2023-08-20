Yayınlanma: 20.08.2023 - 21:30

Güncelleme: 20.08.2023 - 21:30

Sarmaşık Zamanı dizisinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Filmin senaristliğini Savaş Korkmaz üstleniyor. Peki, Sarmaşık Zamanı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sarmaşık Zamanı dizisi ne zaman başlayacak?

SARMAŞIK ZAMANI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ezgi, mutlu bir evliliği ve iyi bir işi olan genç bir kadındır. Onun hayatı, bir yabancının kendisine söyledikleriyle bambaşka bir hal alır. İnandığı her şeyi sorgulmaya başlayan Ezgi, aklını kurcalayan sorulara cevap aramaya başlar. Kocası Kerem gerçekte nasıl biridir? Evliliği göründüğü gibi iyi mi yoksa sona ermek mi üzeredir? Gördüklerine mi duyduklarına mı yoksa hissettiklerine mi inanması gerektiğine emin olamayan Ezgi, sorgulamaya devam ederken kendisini bir karakolda bulur. Kocası bir kadını öldürmüş olabilir midir?

SARMAŞIK ZAMANI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Onur Tuna

Burçin Terzioğlu

Hazal Türesan

Müge Bayramoğlu

Tilbe Saran

Yiğit Kirazcı

Emre Karayel

Emel Çölgeçen

Ayşe Melike Çerçi

Fatih Berk Sahin

Yigˆit Kagˆan Yazıcı

Pervin Bağdat

SARMAŞIK ZAMANI DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sarmaşık Zamanı dizisi 21 Eylül'den itibaren perşembe günleri ekranlara gelecek.

SARMAŞIK ZAMANI DİZİSİ NEREDE YAYIMLANIYOR?

Sarmaşık Zamanı dizisi TOD platformunda yayımlanıyor.