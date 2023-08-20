Sarmaşık Zamanı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sarmaşık Zamanı dizisi ne zaman başlayacak?
Sarmaşık Zamanı dizisinin yayın tarihi açıklandı. Peki, Sarmaşık Zamanı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sarmaşık Zamanı dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
Sarmaşık Zamanı dizisinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Filmin senaristliğini Savaş Korkmaz üstleniyor. Peki, Sarmaşık Zamanı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sarmaşık Zamanı dizisi ne zaman başlayacak?
SARMAŞIK ZAMANI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Ezgi, mutlu bir evliliği ve iyi bir işi olan genç bir kadındır. Onun hayatı, bir yabancının kendisine söyledikleriyle bambaşka bir hal alır. İnandığı her şeyi sorgulmaya başlayan Ezgi, aklını kurcalayan sorulara cevap aramaya başlar. Kocası Kerem gerçekte nasıl biridir? Evliliği göründüğü gibi iyi mi yoksa sona ermek mi üzeredir? Gördüklerine mi duyduklarına mı yoksa hissettiklerine mi inanması gerektiğine emin olamayan Ezgi, sorgulamaya devam ederken kendisini bir karakolda bulur. Kocası bir kadını öldürmüş olabilir midir?
SARMAŞIK ZAMANI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Onur Tuna
Burçin Terzioğlu
Hazal Türesan
Müge Bayramoğlu
Tilbe Saran
Yiğit Kirazcı
Emre Karayel
Emel Çölgeçen
Ayşe Melike Çerçi
Fatih Berk Sahin
Yigˆit Kagˆan Yazıcı
Pervin Bağdat
SARMAŞIK ZAMANI DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sarmaşık Zamanı dizisi 21 Eylül'den itibaren perşembe günleri ekranlara gelecek.
SARMAŞIK ZAMANI DİZİSİ NEREDE YAYIMLANIYOR?
Sarmaşık Zamanı dizisi TOD platformunda yayımlanıyor.
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