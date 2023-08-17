Ahmet Kural ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Çağla Gizem Şahin ile geçen ay evlenen ünlü oyuncu Ahmet Kural, yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:32
Ahmet Kural ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu
Abone Ol google-news

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin 18 Temmuz'da evlenmişti. Kural, evliliğinin ardından setlere dönmek için hazırlanıyor.

Son olarak 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisiyle ekranlarda olan Kural, 'Müjdemi İsterim' filmiyle sinemaseverlerle buluşmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ahmet Kural uzun zamandır çekmeyi istediği ve kendisini çok heyecanlandıran bir dizi projesiyle ekrana dönecek. Geçen günlerde evlenen ve baba olma hayali kuran ünlü oyuncu iş hayatında da şu günlerde bir aile komedisi dizisinin heyecanını yaşıyor.

TMC FİLM İLE ANLAŞTI

Ahmet Kural, başrolünü oynadığı 'Müjdemi İsterim' filmi ve 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisine de imza atan TMC Film ile anlaştı.

Kural'ın başrolünü oynayacağı aile komedisinin kod adı 'Sev Kardeşim'… Dizinin senaryosunu Olcay Onur Kaya ve ekibi kaleme alıyor. Şimdiden merak uyandıran dizinin cast çalışmaları başladı.


çağla gizem şahin Ahmet Kural set dizi Ünlü oyuncu oyuncu

İlgili Haberler

Ahmet Kural'dan korkutan haber: 5 saat sürdü

Ahmet Kural'dan korkutan haber: 5 saat sürdü
Ahmet Kural 4 yıllık sevgilisiyle dünyaevine girdi. İşte düğünden ilk kareler...

Ahmet Kural 4 yıllık sevgilisiyle dünyaevine girdi. İşte düğünden ilk kareler...
Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Çağla Gizem Şahin ne iş yapıyor?

Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Çağla Gizem Şahin ne iş yapıyor?

En Çok Okunan Haberler