Ahmet Kural ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:32

Güncelleme: 17.08.2023 - 16:32

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin 18 Temmuz'da evlenmişti. Kural, evliliğinin ardından setlere dönmek için hazırlanıyor.

Son olarak 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisiyle ekranlarda olan Kural, 'Müjdemi İsterim' filmiyle sinemaseverlerle buluşmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ahmet Kural uzun zamandır çekmeyi istediği ve kendisini çok heyecanlandıran bir dizi projesiyle ekrana dönecek. Geçen günlerde evlenen ve baba olma hayali kuran ünlü oyuncu iş hayatında da şu günlerde bir aile komedisi dizisinin heyecanını yaşıyor.

TMC FİLM İLE ANLAŞTI



Ahmet Kural, başrolünü oynadığı 'Müjdemi İsterim' filmi ve 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisine de imza atan TMC Film ile anlaştı.

Kural'ın başrolünü oynayacağı aile komedisinin kod adı 'Sev Kardeşim'… Dizinin senaryosunu Olcay Onur Kaya ve ekibi kaleme alıyor. Şimdiden merak uyandıran dizinin cast çalışmaları başladı.

