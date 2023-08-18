Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Ömer'inden dikkat çeken paylaşım

Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:47

Güncelleme: 18.08.2023 - 17:50

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde Ömer karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Barış Kılıç, özel hayatıyla gündem oldu. Kariyeriyle ön planda olmayı seven ve aile hayatını gözlerden uzak yaşayan Barış Kılıç'ın 23 yıldır evli olduğunu öğrenen sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Yıldız...

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

21 Şubat 1978 tarihinde Malatya, Erguvan’da doğan Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul‘a taşındı. Okmeydanı Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı. 2004 yılında “Bütün Çocuklarım” adlı dizi film ile Kadir İnanır, Jülide Kural, Filiz Taçbaş, Menderes Samancılar, Bahar Erdeniz, Almila Uluer, Ufuk Özkan, Işıl Sergen, Murat Yıldırım, Nil Erkoçlar, Demet Evgar ile birlikte oynayarak dizi film oyuncusu oldu.

2011 yılında “Adını Feriha Koydum” adlı dizide Kaptan Levent karakteri canlandırdı. 2014 yılında “Güllerin Savaşı”nda başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Sercan Badur ile paylaştığı dizi filmde oynadı. 2014 yılında “Seni Seviyorum Adamım” romantik komedi türündeki adlı sinema filminde başrolü Gizem Karaca ile paylaştı. 2007 yılında yıllardır sevgili olduğu Ayşegül Kılıç ile evlenen başarılı oyuncunun iki de oğlu var.