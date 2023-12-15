Savaşa karşı müzik

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

UNESCO'nun müzik şehri olarak tanımlandığı Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Kharkiv kentinde kurulan Prime Orchestra İzmir'de bir kez daha ülkeleri için sahne aldı. Rusya savaşına, ölüme ve insanların sıkıntılarına dikkat çekmek ve bağış toplamak için dünyaca ünlü Deep Purple, AC/DC, Metallica, Queen, Nirvana, Evanescence, The Proogy, Led Zeppelin, The Beatles, Michael Jackson gibi birçok grup ve sanatçının efsaneleşen parçalarını “Rock Sympho Show” adı altında senfonik olarak sahneleyen grup İzmir konseri öncesi sorularımıza yanıt verdi.

“UKRAYNA’NIN DÜNYA MÜZİĞİNE BİR BAKIŞI”

'Prima Orchestra'nın kurucusu ve yapımcısı İurii Rybalka, orkestranın nasıl hayata geçtiğini, “2014 yılında Çekya’da Depeche Mode konserinde ‘Böyle bir müziği senfoni ile çalabilir miyiz? Sadece klasik müziği değil, pop ve rock müziği de senfoni ile beraber çalabilir miyiz?’ diye düşünürken projeyi hayata geçirdik. Bizim amacımız efsaneleşmiş şarkıları yepyeni bir şekilde hiç kimsenin yapmadığı şekilde senfonik olarak yorumlamaktı. İlk yaptık ve bunu da herkese sunmak istedik. Grubumuzun tamamı Ukraynalı ve bu senfonik cover Ukrayna'nın dünya müziğine bir bakışı diyebiliriz” ifadeleriyle anlattı.

“AMBULANSLAR ALDIK”

İzmir konserinin biletlerinin tamamen satıldığını ve yeniden gelmek istediklerini söyleyen İurii Rybalka, “Konserlerimize genelde bağış kutusu koyuyoruz. Ama İzmir’de bağış kutusu için izin alamadık. Turdan kazandığımız ücretten de masrafları çıkararak kalan tutarı bağış olarak kullanıyoruz. Ukrayna’dan gelen talepler doğrultusunda tutarı aramızda da para toplayarak tamamlıyoruz. Geçen turdan beri toplanan bağış tutarı ile ambulans araçları aldık. Tur başladıktan sonra birkaç tır gıda kolisi gönderdik. Kış başladığında ise elektrikler sürekli kesildiği için jeneratör alındı. Daha sonra 2 adet ambulans ve işgal altındaki mağdur ve yaralıları alabilmek için genellikle de yaralı askerlerin kurtarılması amacıyla araçlar gönderildi” dedi.

“HAYAT, SAVAŞ İÇİN OLMAMALI”

İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara da değinen Ukraynalı müzisyen, “Savaş bir kötülüktür. Savaş ile ilgili herkesin bir hikâyesi anısı vardır. Ancak bunların hepsi kötü anılardır. Savaşın bitirilmesi lazım, Gazze’de, Ukrayna'da dünyanın her yerinde bitirilmeli. Savaş değil barış olmalı. Sanatla birleşmemiz en doğrusu. Hayat, savaş için olmamalı… Sanata, müziğe zaman ayrılmalı, savaşa değil. Savaşın bittiği gün Kharkiv Özgürlük Meydanı’nda tüm dünyayla beraber konser vereceğiz” şeklinde konuştu.

YENİ PROJELER DE OLACAK

Sahnede 33 müzisyen olduğunu belirten Rybalka, teknik ve destek birimleriyle birlikte 80 kişilik bir ekip olduklarını söyleyerek, “Sadece Rock müzik değil soundtracklerden oluşan bir konser vermek istiyoruz, dans müziklerinden oluşan bir repertuar üzerinde çalışıyoruz. Ama bunun üzerinde çalışmak, hazırlamak bir yandan da turneye çıkmak zor oluyor. Bunun üzerine çalışıyoruz. Turlarımız sayesinde birçok yeniliklerle karşımıza çıkan insanlar oldu. İlerleyen zamanlarda ortak çalışmalar da yapacağız” dedi.