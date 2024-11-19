Schaubühne Berlin'in III. Richard'ı ayakta alkışlandı
28. İstanbul Tiyatro Festivali'nde Schaubühne Berlin, 'III. Richard' oyunuyla sahnedeydi. Alman oyuncu Lars Eidinger'in performansıyla yıldızlaştığı 150 dakikalık oyun, seyirci tarafından ayakta alkışlandı.
Çağdaş tiyatronun dehalarından biri kabul edilen, sahneye koyduğu her eserle izleyiciler tarafından büyük coşkuyla karşılanan Thomas Ostermeier ile topluluğu Schaubühne Berlin, 10 yılın ardından festivale bir başyapıtla döndü.
28. İstanbul Tiyatro Festivali'nde Schaubühne Berlin, 'III. Richard' oyunuyla sahnedeydi. Alman oyuncu Lars Eidinger'in performansıyla yıldızlaştığı 150 dakikalık oyun, seyirci tarafından ayakta alkışlandı. Sahne tasarımı ve canlı performansla oyuna eşlik eden bateriyle tamamlanan ses tasarımı izleyiciyi etkiledi.
Thomas Ostermeier'ın Shakespeare’in orijinal metnine sadık kalarak sahneye taşıdığı oyunda III. Richard, kötülüğün doğasına derinlemesine dalıyor. Oyunun İstanbul'daki ikinci, festivalin ise kapanış gösterimi bu akşam Zorlu Psm Turkcell Sahnesi'nde yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
- Teğmene çirkin saldırıda yeni gelişme!
- Rize'de heyelan meydana geldi
- İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert yanıt
- Özel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu kararı
- Cemal Enginyurt'tan Cumhuriyet'e ilk açıklama!
- Bakanlık belediyenin işlerine dahil mi oluyor?
- Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe verdi!
- Apple bir iPhone'u daha modası geçmiş ilan etti