Schaubühne Berlin'in III. Richard'ı ayakta alkışlandı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 13:07

Güncelleme: 19.11.2024 - 13:08

Çağdaş tiyatronun dehalarından biri kabul edilen, sahneye koyduğu her eserle izleyiciler tarafından büyük coşkuyla karşılanan Thomas Ostermeier ile topluluğu Schaubühne Berlin, 10 yılın ardından festivale bir başyapıtla döndü.

28. İstanbul Tiyatro Festivali'nde Schaubühne Berlin, 'III. Richard' oyunuyla sahnedeydi. Alman oyuncu Lars Eidinger'in performansıyla yıldızlaştığı 150 dakikalık oyun, seyirci tarafından ayakta alkışlandı. Sahne tasarımı ve canlı performansla oyuna eşlik eden bateriyle tamamlanan ses tasarımı izleyiciyi etkiledi.

Thomas Ostermeier'ın Shakespeare’in orijinal metnine sadık kalarak sahneye taşıdığı oyunda III. Richard, kötülüğün doğasına derinlemesine dalıyor. Oyunun İstanbul'daki ikinci, festivalin ise kapanış gösterimi bu akşam Zorlu Psm Turkcell Sahnesi'nde yapılacak.