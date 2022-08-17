Sebeterias Kalesi'ni gün yüzüne çıkaracak kazı çalışmalarına başlandı
Bingöl’ün Genç ilçesinde Urartular dönemine ait olduğu düşünülen Sebeterias Kalesi’nin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmalarına başlandı.
Elazığ Müze Müdürlüğü başkanlığında Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Genç Belediyesi’nin de destekleriyle Genç ilçesinde Murat Nehri’nin yanında bulunan Sebeterias Kalesi’nde sondaj kazısı başlatıldı. Urartular dönemine ait olduğu düşünülen kalede başlatılan çalışmada elde edilecek verilere göre ilgili kurumlar yol haritası çizecek ve asıl çalışmalara o zaman başlanacak.
Yaklaşık 20 gün sürmesi beklenen arkeolojik sondaj kazısı ile tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılarak, kale ile ilgili bilgilere ulaşılması hedefleniyor.
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, kazı başlatmak için bir tespit çalışması yürüttüklerini belirterek, “Bugün ilk kazmayı vurduk. Bingöl Üniversitesi, Valilik, Elazığ Müzesi, Bingöl Belediyesi ve Genç Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla bu işi başlattık. Burada bir kazı başlatmak için gerekli tespitleri yaptıktan sonra asıl çalışma o zaman başlayacaktır” dedi.
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