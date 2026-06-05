Şebnem Ferah yıllar sonra verdiği ilk konseriyle İstanbul’u salladı

KüçükÇiftlik Park’a doğru yol alırken güneş tepede, yol kenarı ise ellerinde şemsiye, kamp sandalyelerini açmış oturan gençlerle dolu. Özlem büyük. Dile kolay, altı yıldır konser vermeyen Şebnem Ferah KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşuyor. Saatler öncesinde uzun kuyruklar oluşturan Ferah hayranları, coşku ve sevinç gösterileri eşliğinde Ferah’ın sahneye çıkışını büyük bir sabırla bekledi. Şarkıcı sahneye yaklaşık 20 dakika geç çıktı. Ama ne ıslık ne de alkış, çoğunluk için sadece keyifli bir bekleyiş yaşandı.

Göz dolduran dijital bir gösterinin ardından sahneye çıkan şarkıcı açılışı “Okyanus” ile yaptı.

Dijital gösteride ise Anka kuşunu seçen Ferah, kendi deyimiyle evine döndü, sahneye çıktı, hayranlarıyla buluştu. Yani Anka kuşu artık özgür...

DEV KORO

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan müzisyen, hafızalarımızda yer eden şarkılarını seslendirirken alanda bulunan herkes şarkılara eşlik etti. Ferah’ın yorulduğu anlarda da mikrofon seyircideydi. Hatta şarkı akışını bile seyirci belirledi diyebiliriz. Yıllardır kendisine eşlik eden müzisyen arkadaşları Ozan Tügen, Buket Doran, Aykan İlkan, Ceren Tügen Akdeniz, Barış Manisa, Serdar Barçın ve Kerem Özyeğen ile sahnede duygusal anlar yaşandı. Konserine “Okyanus”tan sonra “Çakıl Taşları” ile devam eden Şebnem Ferah; “Can Kırıkları”, “Birileri Var”, “Bugün”, “Yağmurlar”, “Fırtına”, “Bu Aşk Fazla Sana” gibi şarkılarını söyledi.

Ferah, “Bu anı, bu geceyi, kaç kere hafızamda, zihnimde, kalbimde; istesem de istemesem de canlandırdığımı bilemezsiniz” sözleriyle dinleyicisine seslendi.

Şarkı aralarında seyircisiyle dertleşen Ferah, konserlerine verdiği arayı şu sözleriyle dile getirdi: “Bizler ne yapmayı severiz? Devam etmeyi severiz.”

DERTLEŞMEK...

Hasret gidermek; önemli iki kelime, öyle kolay değil yani, zaman ister. Daha önce Şebnem Ferah’ın konserine gidenler bilir, çok konuşmaz şarkıcı ama bu sefer öyle olmadı. Bu uzun araya karşılık bir şeyler söylenmeliydi bence de. Ferah da öyle yaptı ve konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bunu çok sevdiğim dostlarımla da paylaşırken hissetmiştim. Buraya gelirken çok tedirgin olarak gelmekle birlikte, eve geliyormuş gibi hissettim arkadaşlar. İlk kez izleyen arkadaşlarımızı hiç yormadan şunu söylemek isterim. Uzun ara olunca insan dertleşmek istiyor. Tabii ki bununla konserin vaktinden çalmayacağım ama demin en önemsediğim cümleyi söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Galiba yokluğunuzda, sizin benim evim olduğunuzu anlamışım.”

ŞARKILARLA KONUŞURUZ

Usta müzisyen neden bu kadar uzun ara verdiğini ise şöyle açıklamayı tercih etti: “Neden bu kadar hasret çektiğimizi uzun uzun şarkılar aracılığıyla konuşup anlaşma ihtimalimiz olacak diye düşünüyorum önümüzdeki zamanlarda. Çünkü bir daha bu kadar uzun gitmek istemem. Ben diyorum ki bu gece son bıraktığımız yerden hatalarıyla, sevaplarıyla ve üstüne altı yıl eklenmiş haliyle birlikte hem kutlayalım istiyorum hem de size karşı sorumluluklarımı yerine getirebilmek istiyorum. Ne kadar heyecanlı olduğumu size anlatamam.”

Her şarkı arasında kısa esler veren müzisyen, seyircinin mutlu olup olmadığını da her fırsatta sordu ve “Elbette hepimiz, ben de bütün ekip ve grup arkadaşlarım da elimizden geleni yapacağız. Ama aşırı heyecanlıyız arkadaşlar. Heyecanımızı paylaşırsanız bize büyük bir hediye vermiş olursunuz. Altı yıldır bu tip bir konuşma yapmadığım da düşünülürse bence çok da fena değilim. Şimdi biraz, yani mümkün olduğunca çok müzik yapıp sonra belki birkaç kelam daha ederiz. Biliniz ki sizi bütün kalbimle düşünmekten hiç vazgeçmedim” dedi.

MUHTEŞEM BİR PERFORMANS

Şebnem Ferah’ın önceki gün İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta düzenlediği konserinin biletleri dakikalar içinde tükenmişti. Bilet bulamadığı için konseri alandan takip edemeyen binlerce müziksever, Ferah’ı Maçka Parkı’nda ya da kaldırımlarda, yol kenarlarında oturarak dinledi

Sonuç: Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından verdiği ilk konserinde muhteşem bir performansa imza attı, sergilediği güçlü vokal ve sahne performansıyla dinleyicilerin beğenisini topladı.