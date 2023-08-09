Sefa Taşkın’ın “Taş Yerinde Ağırdır” notları dijital kitap oldu

Yayınlanma: 09.08.2023 - 09:58

Güncelleme: 09.08.2023 - 09:58

Almanya’nın 1869-1878 yılları arasında kaçak kazılarla Bergama Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırdığı Zeus Sunağı’nın anavatanına getirilmesi için çalışmalarını sürdüren Bergama Belediyesi eski Başkanı Sefa Taşkın, bugüne kadar yayınladığı “Taş Yerinde Ağırdır” bilgi notlarının 100 adedini bir araya toplayarak digital kitapçık haline getirdik.

Uluslararası bilimsel bilgi paylaşım ortamı "academia.edu" internet sitesinde yayınlanan kitapçıkta Bergama Zeus Sunağı ve tarihi eserlerimizin yurt dışına götürülmesi konusunda bugüne kadar kamuoyuna bilinen yanlışlar fotoğraflarla birlikte okuyucuya sunuldu.

TAŞKIN: UNUTMUYORUZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

Kitapçık hakkında bilgi veren Sefa Taşkın, “Tabii ki 125'e ulaşan “Taş Yerinde Ağırdır” paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Unutmuyoruz, unutturmayacağız" dedi. Taşkın kitabın ön sözünde de "Zeus Sunağı frizlerinin ve heykellerinin Prusya/Alman ilgililer tarafından Almanya’ya götürülüşünün yasal olduğu konusunda, yıllardan beri birçok yanlış görüş ileri sürülmüş ve dünya kamuoyu bu görüşlere inandırılmıştır. Son yıllarda bu konuda artan araştırmalar, Osmanlı Devleti belgelerinin okunması ve yeniden değerlendirilmesi bu görüşlerin yanlışlığını açıkça ortaya koymuştur. Üstelik “koruma” amaçlı olduğu ileri sürülen bu götürüşün hiç de öyle olmadığı, Bergama’nın tarihi eserlerinin bilakis Almanya’da yolda, kaçırılış sonrasında da önemli hasarlara uğradığı ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“İZİNLER TAMAMEN ŞAİBELİ”

Almanya’nın eserleri izinsiz götürdüğünü tarihi belgelerle ortaya koyan Taşkın, “1878-1886 yılları arasında verildiği söylenen izinler ise tamamen şaibelidir. Toprak altında ve Kale surlarında gömülü bu eserler yüzyıllardır uyudukları ortamdan kazılıp, sökülüp, alınıp götürülmeseydi şimdi ana yurtlarında olacaklardır. Bu nedenlerle “Taş Yerinde Ağırdır” diyoruz. Tarihi eserlerin üretildikleri topraklarda bulunmasından daha doğal bir şey olamaz. Ege Denizi çevresine yaşamış insanların inancının başında yüzlerce yıl yer alan Zeus’un istediği de tabii ki en önemli inanç merkezlerinden biri olan Bergama’daki yerinde olmalıdır. Bu çalışmada, bu konuda 30.05.2020 gününden beri internet ortamında yayınlanan resimli bilgi notlarının ilk 100 adeti toplu olarak sunuluyor” diye konuştu.