Şefika Kutluer’e Rusya’dan büyük ödül

Yayınlanma: 24.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.04.2023 - 03:00

Uluslararası otoritelerin oluşturduğu jüri tarafından seçilen, en iyi ve en parlak klasik müzik yorumcularına verilen ödülün töreni yarın Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda yapılacak.

Törende Şefika Kutluer’e altın heykelcik sunulacak ve Kutluer, Bolşoy Senfoni Orkestrası eşliğinde bir konser verecek.

Ödülle ilgili duygularını aktaran Kutluer, “Dünyamıza kültür ve sanat alanında çok önemli sanatçılar ve eserler katmış olan Rusya’dan böylesine büyük ve önemli bir ödül alacağım için büyük mutluluk ve gurur duyuyorum” dedi.