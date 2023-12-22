Şehir Dergisi, 164. sayısıyla okur karşısında

Yayınlanma: 22.12.2023 - 17:47

Güncelleme: 22.12.2023 - 17:48

Devrek'te iki ayda bir yayımlanan Şehir Dergisi'nin 164. sayısı büyük şair Nazım Hikmet dosyasıyla çıktı. Dosyada, Erdem Danış ve Tarık Özyıldırım’ın Nazım Hikmet’i konu olan yazılarına yer verildi. Derginin bu sayısında yer alan isimler ise şöyle:

"Hüseyin Alemdar, Barış Erdoğan, Yusuf Aksoy, Engin Berk, Aygül Kılıç Yıldız, Hayri Sarı, Oya Aksu, Elmas Lüye, Mehmet Özçataloğlu, Battal Keskin, Bahri Loş, Erdinç Gültekin, Niyazi Uyar, Gülçin Yağmur Akbulut, Meltem Pırıltı, Sercan Kapusuz yazı ve öyküleriyle yer alıyor. Derginin şairleri ise; Nazım Hikmet, Kemal Anadol, Mine Ömer, İbrahim Tığ, Serap Aslı Araklı, Yusuf Ferhat, Hamit Oral, Abdurrahman Kaya, Şenol Yazıcı, Öner Fikri, Zeynep Kasap, Kemal Bayrakçı, Hilmi Haşal, Bülent Bulut, Bülent Güldal, Semihat Karadağlı, Zeliha Aydoğmuş Gülsüm Işıldar, Murat Boğurcu, Muharrem Akman."

Son sayıda Ramazan Çakıroğlu’nun, “Behzat Ay” üzerine kızı Aydan Ay ile yaptığı söyleşinin yanı sıra, Ersin Engin’in Saint Lucialı şair Derek Walcott’tan şiir çevirisi de edebiyatseverler ile buluştu.