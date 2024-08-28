Şehir Tiyatroları yeni mevsim öncesinde altı oyunla tiyatroseverlerle buluşacak

Yayınlanma: 28.08.2024 - 06:07

Güncelleme: 28.08.2024 - 06:07

İBB Şehir Tiyatroları 38. Genç Günler kapsamında sahnelenen altı oyununu tiyatroseverlerle yeniden buluşturuyor. Oyunlar 2-9 Eylül tarihlerinde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Oyunlar şöyle: Edward Albee’nin yazdığı, Cafer Alpsolay’ın yönettiği “Hayvanat Bahçesi Öyküsü”, Luigi Pirandello’nun yazdığı, Ertan Kılıç’ın yönettiği “Biri, Hiçbiri, Binlercesi”, Alp Tuğhan Taş’ın yazdığı ve yönettiği “İkinci Perdenin Başı”, Aslı Ceren Bozatlı’nın yazdığı ve Onur Şirin’in yönettiği “Yarın Ya Da Yarın”, Zinnie Harris’in yazdığı, Hasan Demirci’nin yönettiği “Şafakta Buluş Benimle”, Enzo Colmann’ın yazdığı, Gökhan Doğrusoy’un yönettiği “Diktat”.

GENÇLERİN EMEĞİ ÇOK...

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, gençlerin çok heyecanlı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Gençler çok büyük bir şevkle hazırlanıyorlar. Özellikle genç arkadaşlarımız böyle iç yapımlar hazırlarlar Genç Günler için eğer iyi çıkarsa ve genel sanat yönetmeni beğenirse repertuvara alır. Geçen sene de repertuvarımıza ‘Çingene Boksörü’ aldık tek kişilik bir oyun! Şimdi tabii onu alınca bu sefer herkes çok şevklendi. Ve herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Hem özel olarak hem de Twitter üzerinden bana çok sayıda mesaj geliyor: ‘Bir kez daha oynayamaz mıyız, bizim için bir kez daha, böyle bir şans olabilir mi?’ diye! Tabii ki bütün bu organizasyonun tamamını yapmak çok zor. 66 grup vardı bu sene katılan. Ve 1400 oyuncuyu aşağı yukarı on gün içerisinde, altı sahnede ağırlamışız. Çok ciddi bir rakam ve çok iyi bir organizasyon! Dolayısıyla biz tekrardan bunu hayata geçirelim istedik. Oyuncularımızın şevki kırılmasın. Bir kez daha sahneleyelim istedik. Hem de eylül ayında seyircinin ayağı alışsın. Özellikle genç seyirci çok talep gösteriyor. Geçen sene bizim seyirci sayımız 280’di, bu sene yaklaşık 880. Çok mutlu oluyoruz. Hedefiz bir milyona ulaşmak.”

Yeni mevsimde sezonu “Ağrı Dağı Efsanesi”yle açacaklarını vurgulayan İşsever, “Sahnenin dilini yenilemeye gayret ediyoruz ki genç seyirciyi de alalım. Çünkü alternatif tiyatrolar o kadar güzel ki! Özel tiyatroların alanına girmeden, devletin bize verdiği bütçeyi verimli bir şekilde kullanmak amacımız. Bunu gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz.

Arkadaşlarımız o oyunların hepsini depolardan sağladılar, özel bir masraf yapılmadı o oyunlara! Herkes gönüllülük esasına göre çalıştı. Işıkçısından efektine kadar. O yüzden de çok kıymetli buluyorum. Böyle bir şey gelince bir kez daha hayır diyemedim. Seyirciyle bir kez daha buluşturup kucaklaştıralım istedik. Belki de repertuvara alacağımız oyunlar çıkacak. O Genç Günler’de o kadar çok oyun seyrettim ki bu gözle bakmadım hiç! Şimdi iç yapım olduğu için bu gözle de bakabileceğiz. Ben de bir kez daha seyredeceğim. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum” diyor.

OYUNLAR