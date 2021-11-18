Şehir Tiyatroları’nın eski emektarı Altan Kolukısaoğlu yaşamını yitirdi

18 Kasım 2021 Perşembe, 15:32

İstanbul Şehir Tiyatroları’nın eski emektarlarından Altan Kolukısaoğlu 14 Kasım tarihinde hayata gözlerini yumdu.

1936 yılında Malatya, Arapkir kökenli bir ailenin çocuğu olarak Afyon'da dünyaya gelen Kolukısaoğlu 1950’li yıllarda kurulan İstanbul Üniversitesi Talebe Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu’nun sahne arkası kadrosunda görev yapmış, ardından İstanbul Şehir Tiyatroları’nda bir dönem ışıkçı olarak çalışmıştı.

1960’lı yıllarda Almanya’ya ilk giden işçilerden biri olan Altan Kolukısaoğlu ilk gittiği yıllarda Frankfurt Operası’nda da ışıkçılık yaptı, ve daha sonra yeni kurulmakta olan Migros marketler zincirinin kadrosuna elektrikçi olarak girerek uzun yıllar bu görevini başarıyla sürdürdü. 80’li yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye’de açılan Metro marketler zincirinin de kurulmasında görev alan Kolukısaoğlu emeklilik yıllarının bir bölümünü Bodrum’daki evinde bir bölümünü ise Almanya’da geçiriyordu.







Altan Kolukısaoğlu ve oyuncular, sahne arkasından bir anı



Eşi Kamuran Kolukısaoğlu ile 56 yıllık evliliğinden bir oğlu (Üner Kolukısaoğlu), iki torunu olan Altan Kolukısaoğlu aynı zamanda ünlü oyuncu Can Kolukısa’nın da kardeşiydi. Kolukısaoğlu'nun cenazesi 19 Kasım Cuma günü yapılacak cenaze töreninin ardından Almanya'da toprağa verilecek.



