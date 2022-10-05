Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Hamlet" prömiyer yapacak

05 Ekim 2022 Çarşamba, 16:11

"Hamlet" oyunu, yönetmenliğini Engin Alkan'ın üstlendiği Shakespeare'in unutulmaz eseri, insanın yaşam ve ölüm, iktidar ve intikam, düşünce ile eylem arasındaki tüm zamanlara özgü çelişkilerini sahneye taşıyor.

Eserde Alp Tuğhan Taş, Cihat Faruk Sevindik, Deran Özgen, Destan Batmaz, Direnç Dedeoğlu, Doğan Altınel, Doğan Şirin, Elçin Atamgüç, Emrah Derviş Soylu, Hüseyin Emre Şen, Mehmet Emre Ertunç, Oğuzhan Oğuz, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Tevfik Şahin, Zafer Kırşan, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor.

İNSANIN TÜM HALLERİ

Oyuna ilişkin açıklamada bulunan Engin Alkan, daha önce yönettiği Shakespeare oyunlarıyla yankı bir yaklaşım biçimi olduğunu belirterek, "Her seferinde üstüne katarak o çizgiyi geliştirdiğimiz için Hamlet'te de keşfettiğimiz, kendi çizgimizin üstüne eklediğimiz pek çok şey oldu. Ben de çok geliştim. Diğer Hamlet'lerden farklı çünkü her yönetmen aslında farklı bir okuma getiriyor" dedi.

Alkan, oyunu sahneye koymaya hazırlanırken "Bugünün seyircisine neler söyleyeceğiz?" sorusunu düşündüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Seyirciye yeni sorular sordurtabilecek, yeni çözümler ilham edebilecek taraflarından baktık. Çağdaş sanatın geldiği yer açısından bir dil kurmaya çalıştık. Hamlet oyununda insanın bütün halleri, bütün karakterler üzerinde mevcut. Bu bireysel bir başkaldırı oyunu. Sistemin tamamen dışında, sistemi yok etmeye çalışan bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Bir izleğimiz böyle gitti. Bir diğeri ise insani erdemlerin eni sonu bir ahlak problemiyle karşı karşıya kalıyor. Biz buradan da insan olmanın anlamına dair bir izlek geliştirdik."

Shakespeare'in oyunlarında kadın kahramanların kısa hayat öyküleri içinde çekinik olduğuna işaret eden Alkan, Hamlet'in bu yorumunda kadın karakterlerin orijinal metininde olduğundan daha baskın olduğunun altını çizdi.

Engin Alkan, Shakespeare'in diğer başyapıtlarını da sahneye koymayı arzuladığını aktararak, "Klasik oyunlara bir reji yaklaşımı geliştirmeden girilemiyor. Nasıl bir dünya kuracağınıza en başta karar vermeniz gerekiyor. Shakespeare'in iki oyununu iç içe yapmak gibi bir projem var. Orta Doğu'da geçen "Antonius ve Kleopatra" ile "Fırtına Hikayesi" oyunlarını aynı kadro ve dekorla iki perde gibi düşünerek hayata geçirmek istiyorum. Shakespeare'in komedi oyunlarını da sahnelemek isterim" diye konuştu.

Eserin dramaturgisini Sinem Özlek, dekor-ışık tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını Nihal Kaplangı, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz yaptı.

Oyun, 8, 12 ve 15 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izlenebilecek.