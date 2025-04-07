Şehrin gürültüsünden uzak bir sergi: 'Dışarısı Büyüyor'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 14:11

Güncelleme: 07.04.2025 - 14:11

İBB Miras’ın restorasyon çalışmasının ardından yeniden kent yaşamına kazandırdığı ve İBB Kültür’ün düzenlediği etkinliklerle adalılarla buluşan Taş Mektep, üretimlerinde aidiyet ve kimlik konularına ağırlık veren fotoğraf sanatçısı Denef Huvaj’ın yeni sergisine ev sahipliği yapıyor.

“Dışarısı Büyüyor” sergisi, modern kentlerin telaş ve tüketimle yüklü ritmine karşı bir durup düşünme ve yavaşlama çağrısı... Fotoğraflarında yürüme yolları üzerinden bir keşfe çıkan Denef Huvaj, modern şehir sakinlerinin kaçış noktası olarak gördüğü Ada’nın dinginliğinde ve Taş Mektep’in sessiz sakinliğinde kurulu sergi; adımlarıyla mekânı hisseden, zamana dokunan, insanca bir ritim arayanları bu telaşsız yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyor.

Yolun başlangıcından varışa, bir adımın ardında bıraktığı izlerden yön duygusunun yitimi ve yeniden kazanılmasına uzanan fotoğraflar, izleyiciyi sadece bir manzaranın değil, bir düşüncenin izinde gezdiriyor. Doğanın içinde kaybolan patikalar ve doğadan ayrı kaybolan insan, haç yollarını, izole edilmiş şehir sokaklarını her bir adımıyla yürümenin anlamkatmanı olarak sunuyor.

Sergi, 7 Eylül'e değin pazartesi hariç her gün 09.00 – 18.00 saatleri arasında Taş Mektep’te ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.



SANATÇI HAKKINDA

İstanbullu bir fotoğraf sanatçısı olan Denef Huvaj, Rusya'da güzel sanatlar ve mühendislik eğitimi aldı. Huvaj, uzun yıllar Magnum Photos’un Türkiye temsilciliğini yapan Fotografevi’nde eğitimi aldı. Genel yayın yönetmenliğini Ara Güler’in yaptığı İz Dergisi’nde bir dönem sanat yönetmenliği yapan Denef Huvaj'ın ülkemizde ve Rusya'da birçok müze ve galeride fotoğrafları sergilendi. Daha çok yaratıcı portrelere odaklanan sanatçı, son on yıldır sanat fotoğraflarının yanı sıra Türkiye, Kuzey Kafkasya ve Abhazya’da belgesel fotoğrafçılık üzerine çalışmaktadır.