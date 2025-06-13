'Şehrin İtirazı' sergisi Mecidiyeköy Sanat'ta açıldı

“Şehrin İtirazı” temasıyla gerçekleştirilen 14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nden bir seçki, Bursa’nın ardından İBB Kültür ve İBB Miras işbirliğiyle İstanbul’daki sanatseverlerle buluşuyor. Temasını Feride Çiçekoğlu’nun aynı adlı kitabından alan ve festivale katılan 17 fotoğrafçının 58 eserinden kurgulanarak hazırlanan “Şehrin İtirazı” sergisi itiraz eden, dönüştüren, sorgulayan kent hikayelerine odağına alıyor.

Sergi, bireyin kentle olan çatışmalı ilişkisini, sessiz sokakları ve toplumda görünürlüğünü yitiren bastırılmış ifadeleri, A. Nur Türk, Cem Ersavcı, Denef Huvaj, Dersu Saral, Dina Oganova, Ece Nur Saygın, Emre Baykal, Gülbin Özdamar Akarçay, Murat Aslan, Mustafa Mesut Şık, Nur Sevim Başar, Reyhan Mente, Savaş Onur Şen, Sevil Alkan, Suzan Pektaş, Şafak Hacaloğlu ve Yasemin Çinal'ın fotoğraflarıyla yansıtıyor.

Serginin açış konuşmasına "Fotoğrafçılar olarak özellikle bu coğrafyada fotoğraflarımızla farklı bir bakışı yaklaşımı yansıtmak, kendi sözümüzü ve hikayemizi aramak, bulmak, söylemek gibi bir derdimiz varsa algı ve anlam ufkumuzun genişlemesine, katmanlaşmasına ve hikayelerimizin öznelleşmesine çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Fotoğraf yalnızca kadrajın içindekileri göstermez, kadrajın dışına taştığında ve dışındakileri de hissettiğinde hayatı görüntüler üzerinden daha geniş anlamlara ve sorgulamalara taşıyabilir. " diyerek başlayan küratör Laleper Aytek, serginin temasına kitabın ismiyle ilham verdiği için yazar Feride Çiçekoğlu'na teşekkür etti.







'ŞEHRİN İTİRAZ NOKTASI BURASI'

Aytek ayrıca, 'Şehrin İtirazı' temasıyla, sergide yer alan fotoğrafların bireyleri kişiselden toplumsala çeşitlenen, farklı bakış ve yorumlarla buluşturduğunu ve onlara yeni itiraz alanları açtığını belirtti. Sergide kadın fotoğrafçıların eserlerinin geniş yer bulduğunu ve bu görünürlüğü arttırdıklarını vurgulayan Aytek, hemen her sergide "ustalara saygı" olarak anılan bölümünün bu etkinlikte "gençlere saygı" olarak ele alındığını ve bu şekilde gençlerin kendi işlerini sergileme fırsatı bulduklarını belirterek festivallerin henüz kariyerlerinin başında olan bu genç sanatçılar için çok önemli olduğunu ve bu desteğin sürmesi gerektiğini söyledi.

Yazar Feride Çiçekoğlu, "Bugün burada oluşumuz şehrin itirazının ta kendisi. Şehrin itirazı ağaçların itirazını temsil geliyor." diyerek İstanbul’un itirazının ağacın, suyun, hayvanın zarar görmesine, yaşam biçimlerinin gayri insani bir hal almasına ve yaşamın ataerkil değerlerle boğulmasına itirazı olduğunu aktardı.

Konuşmasına Bursa ve İstanbul'dan sergiye katılan misafirleri selamlayarak başlayan İBB Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan, "Şehrin itiraz alanlarından birindeyiz. Yılların kamusal alan ve kamusal sanat iklimine itiraz etmiş bir ekibin üçüncü üyesiyim. Bu ekibin ilk iki üyesi aramızda değil; biri İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, diğeri Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Mahir Polat" diyerek tutuklu bulunan İmamoğlu ve Polat'ı andı. Sözlerine, "Bazı şeylerin kendi içinde tutarlılığı yüksek olunca bağı hayatla doğru kurulunca aslında yok olma şansına sahip değil, tıpkı sanat ve sanatçılar gibi. Hiçbir eserin, hiçbir sanat eserinin yok olmayacağı gibi kente yapılmış iyi şeylerin yok olma, kaybedilme ve unutulma ihtimali olmuyor; bir biçimde kendisini yaşatıyor burası o itiraz noktası" diyerek devam eden Aslan, Mecidiyeköy gibi şehrin yoğun keşmekeşiyle serginin uyumuna dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.