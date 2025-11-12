Selanik Film Festivali'nin ödülleri verildi

66. Selanik Film Festivali sona erdi, Altın ve Gümüş İskender ödülleri başta olmak üzere çok sayıda ödül verildi.
Uluslararası ve ulusal 278 film şehrin Olympion, Pavlos Zannas, Stavros Tornes, John Cassavetes, Tonia Marketaki, Frida Liappa, Makedonikon sinema salonlarında gösterildi.
ULUSLARARASI YARIŞMA
Altın İskender Ödülü
66. Selanik Uluslarası Film Festivali’nin ilk ve ikinci filmlerini çeken yönetmenlerin yarıştığı Uluslararası Yarışma Bölümü’nün Theo Angelopoulos adına verilen Altın İskender’i (10 bin euro) Suzannah Mirghani’nin gerçekleştirdiği Cotton Queen (Almanya-Fransa-Filistin-Mısır-Katar-Sudi Arabistan-Sudan) aldı.
Cotton Queen
Gümüş İskender Ödülü
Festivalin ana sponsoru Cosmote Telekom’un verdiği Gümüş İskender (5 bin euro) en iyi yönetmen ödülü Beachcomber’i (Yunanistan) yöneten Aristotelis Maragkos’a verildi.
Beachcomber
En iyi Kadın Oyuncu Ödülü
Nancy Biniadaki’nin yönettiği Maysoon’daki (Almanya-Yunanistan) performansıyla Sabrina Amali’nin oldu.
Maysoon
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Harry Lighton’ın yönettiği Pillion’daki (Birleşik Krallık) rolündeki başarılı oyunculuğundan ötürü Harry Melling’e verildi.
Pillion
En İyi Sanatsal Katkı Görüntü Ödülü
Aristotelis Maragkos’un Beachcomber filmindeki görüntü çalışmasındaki görsel bütünlükten ötürü görüntü yönetmeni Giorgos Karvelas ödülü aldı.
Beachcomber
En İyi Senaryo Ödülü
Christina Tournatzès’in Karla (Almanya) filmine yazdığı senaryo Yvonne Görlach’a senaryo ödülü getirdi.
Karla
MEET THE NEIGHBORS ÖDÜLLERİ
Altın İskender Ödülü
Michel Demopoulos adına verilen Altın İskender Ödülü ( 10 bin Euro) Francesco Sossai’nin yönettiği The Last One for The Road (İtalya-Almanya) filminin oldu.
The Last One for The Road
Gümüş İskender / Selanik Kenti Ödülü: En İyi Yönetmen Ödülü
En İyi Yönetmen Gümüş İskender Ödülü’nü (5 bin Euro) Roqia filmiyle (Fransa-Cezayir-Katar-Sudi Arabistan) Yanis Koussim aldı.
Roqia
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü , Hana Jusic’in God Will Not Help (Sırbistan-İtalya-Romanya-Yunanistan-Fransa-Slovenya) filminde oynayan Manuela Martelli’nin oldu.
God Will Not Help
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Francesco Sossai’nin The Last One For The Road’da birlikte oynayan Pierpaolo Capovilla ve Sergio Romano arasında paylaştırıldı.
The Last One For The Road
FILM FORWARD ÖDÜLLERİ
Altın İskender Ödülü
En İyi Film, Altın İskender Ödülü (8 bin Euro) Mehrnoush Alia’nın gerçekleştirdiği 1001 Frames’e (ABD-İran) verildi.
1001 Frames
Gümüş İskender : En İyi Yönetmen Ödülü
Before/ After (Belçika) filminin yönetmeni Manoel Dupont en iyi yönetmen ödülünü (4 bin Euro) aldı.
Before/ After
En İyi Sanatsal Katkı Ödülü
Kristen Stewart’ın The Chronology of Water (Fransa-Latvia-ABD) filmine en iyi sanatsal katkı ödülü verildi.
The Chronology of Water
Özel Mansiyon Ödülü
Manoel Dupont’nun Before/ After filmindeki oyuncular Jeremy Lamblot ve Baptiste Leclère’in performansları özel mansiyonla ödüllendirildi.
IMMERSIVE : ALL AROUND SİNEMA ÖDÜLÜ
Altın İskender Ödülü
Kate Voet ile Victor Maes’in ortaklaşa yönettiği A Long Goodbye’a (Belçika-Lüksemburg-Hollanda) Altın İskender Ödülü (2 bin Euro) verildi.
A Long Goodbye
PODCAST YARIŞMA ÖDÜLÜ
En İyi Podcast Ödülü
Evangelos Makris ile Panos Apokoritis’in ortaklaşa yönettikleri A Guy from Tyrnavos en iyi Podcast ödülünü aldı.
Özel Mansiyon Ödülü
Nalia Ziku’nun Warfetti filmi Özel Mansiyon’la ödüllendirildi.
MERMAID ÖDÜLÜ
Carmen Emmi’nin Plainclothes filmi Mermaid Ödülü’nü aldı.
Plainclothes
Özel Mansiyon Ödülleri
Kukla’nın yönettiği Easy ile Krysianna B. Papadakis ile Stergios Dinopoulos’un birlikte yönettiği Bearcave’e (Yunanistan-Birleşik Krallık) Özel Mansiyon verildi.
Bearcave
SMART7 ÖDÜLÜ
Smart7 ödülü Denise Fernandes’in çevirdiği Hanami (İsviçre-Portekiz-Cape Verde) filminin oldu.
Hanami
FOS ÖDÜLÜ
İlk filmlerinde ya da yardımcı rollerde oynayan kadın ve erkek oyunculara verilen bu ödül 3 bin Euro tutarında.
Vassilis Vazomenos’un Endless Land filminde oynayan Alexandros Ntavris ile Krysianna B.Papadakis’le Stergios Dinopoulos’un Bearcave filminde oynayan Chara Kyriazi Fos Ödülü’nün sahibi oldular.
Endless Land
Bearcave
ALPHA BANK ACCESSIBILITY ÖDÜLÜ
Alpha Bank’ın ödülünü Nabil Ayouch’un Everybody Loves Touda (Fransa-Fas-Belçika-Danimarka-Hollanda-Norveç) filmi aldı.
Everybody Loves Touda
SELANİK DEVLET SENFONİ ORKESTRASI ÖDÜLÜ
Suzanna Mirghani’nin Cotton Queen filminin müziğini yapan Amine Bouhafa’ya verildi.
Özel Mansiyon Ödülü
Helen Walsh’ın On The Sea filminin müziğini besteleyen Felix Rösch’e Özel Mansiyon verildi.
On The Sea
ERT YUNAN TV KANALI ÖDÜLLERİ
Özgün Müzik Ödülü
Giorgos Georgopoulos’un yönettiği Patty is Such a Girly Name filminin özgün müziğini yapan Marilena Orfanou ile Stavros Mitropoulos ödülü (2 bin Euro) aldılar.
Patty is Such a Girly Name
ERT, Bearcave’i (3 bin Euro) en iyi Yunan filmi seçti.
İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ
İnsan Hakları Ödülü’nü Mihai Mincan’ın Milk Teeth (Romanya-Fransa-Danimarka-Yunanistan-Bulgaristan) filmi aldı.
Milk Teeth
YUNAN FİLM VE ODYOVİZÜEL MERKEZİ YARATICILIK ÖDÜLLERİ
İlk Film Ödülü
İlk filmleri Bearcave’i yöneten Krysianna B. Papadakis ve Stergios Dinopoulos’u ödüllendirdi (5 bin Euro).
En İyi Mekan Tasarımı Ödülü
Evi Kalogiropoulou’nun Gorgona filminde mekan tasarımı yönetmenliği yapan Petros Chytiris mekan tasarımı ödülünü (1.500 euro) aldı.
Gorgona
FINOS FILM ÖDÜLÜ
Finos Film, Giorgos Georgopoulos’un Patty Is Such a Girly Name filmini en iyi film seçti.
ULUSLARARASI FİLM ELEŞTİRMENLERİ DERNEĞİ (FIPRESCI) ÖDÜLLERİ
Fipresci, Uluslararası kategoride Karla filmini, ulusal kategoride Bearcave’i en iyi film seçti.
YUNAN FİLM ELEŞTİRMENLERİ DERNEĞİ (PEKK)
Yunanlı Film Eleştirmenleri jürisi , Patty Is Such a Girly Name’i en iyi film seçti.
SİNEMA VE TV’DE ÇALIŞAN KADINLAR ÖDÜLÜ
Ekip, Amarissa Basta’nın Life in a Beat ( Yunanistan-Kuzey Kıbrıs-Bulgaristan-Kuzey Makedonya-Karadağ) filmini seçti.
Life in a Beat
GENÇLİK JÜRİSİ ÖDÜLLERİ
Selanik Aristotelous Üniversitesi Sinema Bölümü öğrencilerinden oluşan Gençlik Jürisi en iyi film olarak Patty Is Such a Girly Name’i seçti. Bearcave’e Jüri Özel Ödülü verdi.
FISCHER İZLEYİCİ ÖDÜLLERİ
İzleyici, Uluslararası Yarışma bölümünde gösterilen Karla’yı, Meet the Neighbors bölümündeki Life in a Beat’i, Film Forward bölümündeki 1001 Frames’i , Resmi Seçki’deki Cherien Dabis’in All That’s Left of You’yu (Almanya-Güney Kıbrıs-Filistin-Ürdün-Yunanistan-Katar-Sudi Arabistan) en iyi film seçti.
All That’s Left of You