Selanik Film Festivali'nin ödülleri verildi

12.11.2025 10:42:00
Aslı Selçuk
66. Selanik Uluslararası Film Festivali 30 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

66. Selanik Film Festivali sona erdi, Altın ve Gümüş İskender ödülleri başta olmak üzere çok sayıda ödül verildi.

Uluslararası ve ulusal 278 film şehrin Olympion, Pavlos Zannas, Stavros Tornes, John Cassavetes, Tonia Marketaki, Frida Liappa, Makedonikon sinema salonlarında gösterildi.

ULUSLARARASI YARIŞMA

Altın İskender Ödülü

66. Selanik Uluslarası Film Festivali’nin ilk ve ikinci filmlerini çeken yönetmenlerin yarıştığı Uluslararası Yarışma Bölümü’nün Theo Angelopoulos adına verilen Altın İskender’i (10 bin euro) Suzannah Mirghani’nin gerçekleştirdiği Cotton Queen (Almanya-Fransa-Filistin-Mısır-Katar-Sudi Arabistan-Sudan) aldı.

Image

Cotton Queen

Gümüş İskender Ödülü

Festivalin ana sponsoru Cosmote Telekom’un verdiği Gümüş İskender (5 bin euro) en iyi yönetmen ödülü Beachcomber’i (Yunanistan) yöneten Aristotelis Maragkos’a verildi.

Image

Beachcomber

En iyi Kadın Oyuncu Ödülü

Nancy Biniadaki’nin yönettiği Maysoon’daki (Almanya-Yunanistan) performansıyla Sabrina Amali’nin oldu.

Image

Maysoon

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Harry Lighton’ın yönettiği Pillion’daki (Birleşik Krallık) rolündeki başarılı oyunculuğundan ötürü Harry Melling’e verildi.

Image

Pillion

En İyi Sanatsal Katkı Görüntü Ödülü

Aristotelis Maragkos’un Beachcomber filmindeki görüntü çalışmasındaki görsel bütünlükten ötürü görüntü yönetmeni Giorgos Karvelas ödülü aldı.

Image

Beachcomber

En İyi Senaryo Ödülü

Christina Tournatzès’in Karla (Almanya) filmine yazdığı senaryo Yvonne Görlach’a senaryo ödülü getirdi.

Image

Karla

MEET THE NEIGHBORS ÖDÜLLERİ

Altın İskender Ödülü

Michel Demopoulos adına verilen Altın İskender Ödülü ( 10 bin Euro) Francesco Sossai’nin yönettiği The Last One for The Road (İtalya-Almanya) filminin oldu.

Image

The Last One for The Road

Gümüş İskender / Selanik Kenti Ödülü: En İyi Yönetmen Ödülü

En İyi Yönetmen Gümüş İskender Ödülü’nü (5 bin Euro) Roqia filmiyle (Fransa-Cezayir-Katar-Sudi Arabistan) Yanis Koussim aldı.

Image

Roqia

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü , Hana Jusic’in God Will Not Help (Sırbistan-İtalya-Romanya-Yunanistan-Fransa-Slovenya) filminde oynayan Manuela Martelli’nin oldu.

Image

God Will Not Help

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Francesco Sossai’nin The Last One For The Road’da birlikte oynayan Pierpaolo Capovilla ve Sergio Romano arasında paylaştırıldı.

Image

The Last One For The Road

FILM FORWARD ÖDÜLLERİ

Altın İskender Ödülü

En İyi Film, Altın İskender Ödülü (8 bin Euro) Mehrnoush Alia’nın gerçekleştirdiği 1001 Frames’e (ABD-İran) verildi.

Image

1001 Frames

Gümüş İskender : En İyi Yönetmen Ödülü

Before/ After (Belçika) filminin yönetmeni Manoel Dupont en iyi yönetmen ödülünü (4 bin Euro) aldı.

Image

Before/ After

En İyi Sanatsal Katkı Ödülü

Kristen Stewart’ın The Chronology of Water (Fransa-Latvia-ABD) filmine en iyi sanatsal katkı ödülü verildi.

Image

The Chronology of Water

Özel Mansiyon Ödülü

Manoel Dupont’nun Before/ After filmindeki oyuncular Jeremy Lamblot ve Baptiste Leclère’in performansları özel mansiyonla ödüllendirildi.

IMMERSIVE : ALL AROUND SİNEMA ÖDÜLÜ

Altın İskender Ödülü

Kate Voet ile Victor Maes’in ortaklaşa yönettiği A Long Goodbye’a (Belçika-Lüksemburg-Hollanda) Altın İskender Ödülü (2 bin Euro) verildi.

Image

A Long Goodbye

PODCAST YARIŞMA ÖDÜLÜ

En İyi Podcast Ödülü

Evangelos Makris ile Panos Apokoritis’in ortaklaşa yönettikleri A Guy from Tyrnavos en iyi Podcast ödülünü aldı.

Özel Mansiyon Ödülü

Nalia Ziku’nun Warfetti filmi Özel Mansiyon’la ödüllendirildi.

MERMAID ÖDÜLÜ

Carmen Emmi’nin Plainclothes filmi Mermaid Ödülü’nü aldı.

Image

Plainclothes

Özel Mansiyon Ödülleri

Kukla’nın yönettiği Easy ile Krysianna B. Papadakis ile Stergios Dinopoulos’un birlikte yönettiği Bearcave’e (Yunanistan-Birleşik Krallık) Özel Mansiyon verildi.

Image

Bearcave

SMART7 ÖDÜLÜ

Smart7 ödülü Denise Fernandes’in çevirdiği Hanami (İsviçre-Portekiz-Cape Verde) filminin oldu.

Image

Hanami

FOS ÖDÜLÜ

İlk filmlerinde ya da yardımcı rollerde oynayan kadın ve erkek oyunculara verilen bu ödül 3 bin Euro tutarında.

Vassilis Vazomenos’un Endless Land filminde oynayan Alexandros Ntavris ile Krysianna B.Papadakis’le Stergios Dinopoulos’un Bearcave filminde oynayan Chara Kyriazi Fos Ödülü’nün sahibi oldular.

Image

Endless Land

Image

Bearcave

ALPHA BANK ACCESSIBILITY ÖDÜLÜ

Alpha Bank’ın ödülünü Nabil Ayouch’un Everybody Loves Touda (Fransa-Fas-Belçika-Danimarka-Hollanda-Norveç) filmi aldı.

Image

Everybody Loves Touda

SELANİK DEVLET SENFONİ ORKESTRASI ÖDÜLÜ

Suzanna Mirghani’nin Cotton Queen filminin müziğini yapan Amine Bouhafa’ya verildi.

Özel Mansiyon Ödülü

Helen Walsh’ın On The Sea filminin müziğini besteleyen Felix Rösch’e Özel Mansiyon verildi.

Image

On The Sea

ERT YUNAN TV KANALI ÖDÜLLERİ

Özgün Müzik Ödülü

Giorgos Georgopoulos’un yönettiği Patty is Such a Girly Name filminin özgün müziğini yapan Marilena Orfanou ile Stavros Mitropoulos ödülü (2 bin Euro) aldılar.

Image

Patty is Such a Girly Name

ERT, Bearcave’i (3 bin Euro) en iyi Yunan filmi seçti.

İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ

İnsan Hakları Ödülü’nü Mihai Mincan’ın Milk Teeth (Romanya-Fransa-Danimarka-Yunanistan-Bulgaristan) filmi aldı.

Image

Milk Teeth

YUNAN FİLM VE ODYOVİZÜEL MERKEZİ YARATICILIK ÖDÜLLERİ

İlk Film Ödülü

İlk filmleri Bearcave’i yöneten Krysianna B. Papadakis ve Stergios Dinopoulos’u ödüllendirdi (5 bin Euro).

En İyi Mekan Tasarımı Ödülü

Evi Kalogiropoulou’nun Gorgona filminde mekan tasarımı yönetmenliği yapan Petros Chytiris mekan tasarımı ödülünü (1.500 euro) aldı.

Image

Gorgona

FINOS FILM ÖDÜLÜ

Finos Film, Giorgos Georgopoulos’un Patty Is Such a Girly Name filmini en iyi film seçti.

ULUSLARARASI FİLM ELEŞTİRMENLERİ DERNEĞİ (FIPRESCI) ÖDÜLLERİ

Fipresci, Uluslararası kategoride Karla filmini, ulusal kategoride Bearcave’i en iyi film seçti.

YUNAN FİLM ELEŞTİRMENLERİ DERNEĞİ (PEKK)

Yunanlı Film Eleştirmenleri jürisi , Patty Is Such a Girly Name’i en iyi film seçti.

SİNEMA VE TV’DE ÇALIŞAN KADINLAR ÖDÜLÜ

Ekip, Amarissa Basta’nın Life in a Beat ( Yunanistan-Kuzey Kıbrıs-Bulgaristan-Kuzey Makedonya-Karadağ) filmini seçti.

Image

Life in a Beat

GENÇLİK JÜRİSİ ÖDÜLLERİ

Selanik Aristotelous Üniversitesi Sinema Bölümü öğrencilerinden oluşan Gençlik Jürisi en iyi film olarak Patty Is Such a Girly Name’i seçti. Bearcave’e Jüri Özel Ödülü verdi.

FISCHER İZLEYİCİ ÖDÜLLERİ

İzleyici, Uluslararası Yarışma bölümünde gösterilen Karla’yı, Meet the Neighbors bölümündeki Life in a Beat’i, Film Forward bölümündeki 1001 Frames’i , Resmi Seçki’deki Cherien Dabis’in All That’s Left of You’yu (Almanya-Güney Kıbrıs-Filistin-Ürdün-Yunanistan-Katar-Sudi Arabistan) en iyi film seçti.

Image

All That’s Left of You

