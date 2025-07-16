Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt ilk kez aynı sahnede!

Türkiye'nin usta oyuncuları Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt, Çolpan İlhan- Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan Don Kişot müzikalinde ilk kez aynı sahneyi paylaşarak seyirci karşısına çıkacak. Üç oyuncu geçtiğimiz günlerde başlayan okuma provalarında bir araya geldi.

Sanatseverler tarafından merakla beklenen müzikal, 30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosu, 15 kişilik canlı orkestrası ve etkileyici sahne tasarımıyla, izleyicileri Don Kişot’un hayal ile gerçek arasında geçen dünyasında bir yolculuğa çıkaracak. Onurlu ve yalnız bir şövalyenin imkânsıza meydan okuyan öyküsü, Sancho Panza’nın ayakları yere basan mizahıyla harmanlanırken, ulaşılmaz bir aşkın izleri sahneye yansıyacak.

Müzikalin prömiyer tarihi ve bilet satış ayrıntıları çok yakında açıklanacak.