Selda Bağcan, dünyanın birçok yerinden katılan müzikseverle bir araya geldi
Her yaştan ve her ülkeden izleyicilerin katılımıyla salı akşamı Zorlu PSM’de sahne alan Selda Bağcan, Amerika’dan tutun da Ordu’ya kadar memleketin her köşesinden, İstanbul’dan taşarak yayıldı.
Nasıl ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Küçükçekmece’de 8 bin kişiyi topladı, kapalı salonda da yine muazzam bir kalabalık, Zorlu PSM’de salonu dolduran seyirciler arasında her milletten yabancılar da var. Müziğin evrensel olması kadar dünya sanatçısı olması da bunun nedeni. Çocukluğumun büyülü sesi, eşsiz, tarifsiz ve büyüleyici. Zorlu PSM’deki konserine özgürlük parçasıyla başladı. Ardından herkesin bir ağızdan söylediği sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan’ın, müziği kendisinin olan “Beni Unutma” ve tüm izleyenlerin ayakta eşlik ettiği İzmir Marşı’yla sürdürdü. Araya giren yeğeni Serenad Bağcan, Mağusa Limanı ve Avcılar’ı söyledi.
YAZ GAZETECİ
İkinci perdeye, yine ayakta ve alkışlar içinde “Yaz gazeteci yaz”la başladı; Serenad Bağcan Fazıl Say şarkıları ile eşlik etti. Geçen gün bir örümceği öldürmemek için düşüp de dizlerini incittiği ve ödem oluştuğu için yine zaman zaman oturarak devam etmek zorunda kaldı konserine, doktoru da izleyiciler arasında gözlemdeydi. Zamanında 12 polis ile tutuklandığını, elleri arkada kelepçe ile görenlerin de tepki gösterdiğini, o zamandan beri sevenlerinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını anlatırken “Bu ülkede hapse girmek, sizi ünlü yapar, üç kez hapse girdim çok şükür, ünüme ün kattım!” diye dalga geçti. Ama plağını çıkaran, sonra da Sivas’ta katledilen Muhlis Akarsu’nun da, kendisi yüzünden tutuklandığını, bu yüzden kendi şirketini kurup sorumluluğu üzerine aldığını hüzünle anlattı. Birinci perdeyi senfoni orkestrası eşliğinde, ikinci bölümü yine kendi ekibi ile, davul ve piyanoda özellikle genç müzisyen kadınlardan oluşan, yıllardır yanındaki baş sazcısı, Kemal Esen ve Efes Bandosu eşliğinde tamamladı.
Konser sonrası kulisteki ziyaretimde ağrıyan dizleri ve kocaman yüreğiyle karşıladı, hasret giderdik. Anadolu turnesi dahil dünyanın bir çok yerinde çalışmalarını sürdüren sanatçı, her konserinde belli ki sevgiyle kucaklanacak. Ne mutlu ona ve sevenlerine.
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