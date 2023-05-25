Selim Erdoğan’dan ‘Dakikalar İçinde Milli Mücadele’

Yayınlanma: 25.05.2023 - 00:04

Güncelleme: 25.05.2023 - 00:04

BÜTÜNCÜL BAKIŞ AÇISI

Gelenekselleşmiş tarih anlatımımız, pek çok tarihi süreci olduğu gibi, Milli Mücadele’yi de yalnızca Türkiye’yi merkezine alan ve çoğu aktörü / devleti göz ardı eden bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Bu yanılgı beraberinde “Fransızlar neden saf değiştirdi?” ya da “İngilizler neden tek kurşun atmadan İstanbul’u teslim etti?” gibi soruları da getirmektedir.

Oysa kendisini “alternatif tarih araştırmacısı” olarak tanımlayan kimilerinin sarıldığı bu soruların yanıtı, tarih yazımımızda ihmal edilen üçüncü aktörlerin eylemlerinde gizlidir.

Milli Mücadele anlatılırken, Fransa ve İngiltere’nin o dönemde adı hiç anılmayan Almanya’yla ilişkileri ve Almanya’daki siyasi gelişmeler dikkate alınmazsa, Urfa ve Maraş zaferleri köksüz, gökten zembille inmiş gibi görülmeye devam eder.

Yunanistan’da yaşanan “ulusal bölünme”, Fransa’daki iktidar değişimi, İngiltere’deki koalisyon hükümetinin kırılgan yapısı, İtalya’daki faşist hareketin ayak sesleri en az Anadolu’da yaşananlar kadar belirleyicidir.

Her ne kadar müttefiki olsa da, savaş sonrası Avrupası’nda Fransa’nın çok fazla güç kazanmasını istemeyen İngilizlerin gizlice eski düşman Almanya’yı desteklemesinden bahsedilmez.

Oysa Almanya’da “Freikorps” adı verilen ve mevcudu 30.000’i aşan paramiliter yapının Polonya sınırından Ruhr kıyısına kaydırılmasıyla Fransızların kapıldığı işgal korkusu bilinmezse neden İngilizlerden uzaklaştıkları, hangi çıkarlarını korumak için Ankara’ya barış eli uzattıkları anlaşılamaz.

Dakikalar İçinde Millî Mücadele bu bütüncül bakış açısıyla, Türk’ün kutsal isyanına doğrudan ya da dolaylı şekilde etki etmiş tüm aktörlerin tasarruflarını değerlendirerek kaleme alındı.

200 BAŞLIKLI KRONOLOJİK İZLEK

Okuyucu belki akademik bir kitapta olduğu gibi dipnot ve kaynakçalar görmeyecek ancak tüm metin belgeler, saha bulguları ve birincil kaynaklar ışığında oluşturuldu. Milli Mücadele’ye ilişkin kavram ve olaylar ayrışık değil, kronolojik bir ardalanmayla sunuldu.

Ve en önemli katkılardan birisi, Kurtuluş Savaşı’nın tüm cepheleri, birbirleriyle olan etkileşimleri ve sebep / sonuç ilişkileri dikkate alınarak bir bütün olarak verildi. Okuyucu çoğu yerli ve yabancı arşivlerden ilk kez elde edilmiş, referans teşkil edecek fotoğraf ve haritalardan oluşan görsellerin seçimindeki hassasiyeti de fark edecektir.

Elbette Milli Mücadele gibi uzun ve karmaşık bir sürecin tamamı 200 başlıkla verilemez. Bu nedenle Selim Erdoğan’ın kaleme aldığı Dakikalar İçinde Millî Mücadele - Anında Açıklanan 200 Tarihi Olay ve Kavram (Kronik Kitap) bu sürecin önemli aşamalarını ve akılda tutulması gereken kavramlarını takvim akışıyla sunan bir kitap.

AMAÇ OKUYUCUNUN DAHA KAPSAMLI OKUMALAR YAPMASINI SAĞLAYACAK REFERANSLAR VERMEK

Amacı Milli Mücadele’ye dair her şeyi anlatmak değil, okuyucunun kafasında genel bir Milli Mücadele resmi oluşturmak ve daha kapsamlı okumalar yapmasına olanak sağlayacak referanslar vermek.

Okuyucunun ilgisini çekecek bir diğer nokta da Milli Mücadele’ye ilişkin son dönemde türetilen “alternatif tarih” yalanlarına verilen net yanıtlar. Siyasi tartışmalara dayanak teşkil etmesi amacıyla sulandırılan, tahrif edilen gerçekler bu kitapta kısa ve net şekilde sunuluyor.

Sosyal medya aracılığıyla yaratılan bilgi kirliliğinin ulaştığı nokta gerçekten ürkütücü. Toplumun kolayca ve maddi bedel ödemeksizin ulaştığı sanal kaynaklar çoğu kez “gerçek, teyit edilmiş bilgi” kaygısı gütmüyor, ya da farklı odaklara hizmet etme amacıyla tarihimizi bilinçli şekilde tahrif ediyor.

Dakikalar İçinde serisinin en çarpıcı özelliği önemli konu ve kavramları Twitter zincirleri gibi sınırlı karakterle ve spot şeklinde sunması. Dakikalar İçinde Millî Mücadele sosyal medyanın “derinliklerinde” kaybolmadan gerçek bilgiye ulaşmak adına önemli bir bilimsel araç.

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel, hamasetten uzak, Kronik Kitap’ın Dakikalar İçinde serisi uluslararası diline uygun ve gerçek bir Milli Mücadele özeti, dakikalar içinde!

Dakikalar İçinde Milli Mücadele - Anında Açıklanan 200 Tarihi Olay ve Kavram / Selim Erdoğan / Kronik Kitap / 416 s. / 2023.