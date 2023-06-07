‘Seni Sevmeyen Ölsün’ sergisi özel seçkisiyle Anna Laudel’de açıldı: Dönüşen arabesk

Yayınlanma: 07.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 04:00

Adını Tüdanya’nın 1986 yılında büyük çıkış yapan aynı isimli şarkısından alan sergi, Anıl Can, Ardan Özmenoğlu, CANAN, Cansu Yıldıran, Haluk Çobanoğlu, Rasim Aksan, Tuğberk Selçuk ve Yasemin Özcan dahil olmak üzere farklı materyal ve tekniklerde üretim yapan sekiz sanatçının disiplinlerarası eserlerinden oluşan bir seçkiye yer veriyor.

Sanatçılardan Çobanoğlu’nun eserleri ilk defa ticari bir galeride sergilenirken fotoğraflarından biri hariç diğerleri ilk kez gün yüzüne çıkıyor. CANAN ise 2004 tarihli, daha önce sergilenmemiş bir video eserle sergide yer alıyor.

YILLARCA HOR GÖRÜLDÜ

Yıllarca aşağılanmış, hor görülmüş bir kültür: arabesk. Yine de geçmişte büyük bir sektör haline gelmişti. Arabeskin bir ekonomisi vardı, bir albüm milyon sattığında muazzam bir para demekti bu, bunun bir de korsan satışları düşünün... Arabesk, hâlâ iktidarla ilişkisini kurmaya devam ediyor, miting meydanlarında bile söyleniyor. Sergi, bir yandan arabeskin bugün ne ifade ettiğini, bugünün arabeskçilerinin, ötekilerinin kim olduğunu sorguluyor. Bu bakımdan dönüşmüş bir arabesk sergideki. Örneğin bu kültürün homofobisini, ataerkilliğini kıran eserler sergide yer alıyor. Özellikle Cansu Yıldıran ve Anıl Can’ın işleri bu konuda oldukça başarılı.

Uzun yıllar resmi yasaklara ve sansürlere maruz bırakılan, zor hayat şartlarına karşı bir başkaldırı niteliğinde olan arabeskin yaşadığı dönüşüm, seçkide yer alan eserler aracılığı ile farklı form ve biçimlerde hayat buluyor.