‘Seni Sevmeyen Ölsün’ sergisi özel seçkisiyle Anna Laudel’de açıldı: Dönüşen arabesk
Küratörlüğünü sanat gazetecisi M. Gülben Çapan’ın üstlendiği karma sergi “Seni Sevmeyen Ölsün” Anna Laudel İstanbul’da açıldı. Son yıllarda değişen, dönüşen ve günden güne özgürleştirilerek daha geniş kitlelere hitap eden bir müzik türü haline gelen arabesk müziğin yolculuğuna ışık tutan sergi, 10 Eylül’e kadar görülebilir.
Adını Tüdanya’nın 1986 yılında büyük çıkış yapan aynı isimli şarkısından alan sergi, Anıl Can, Ardan Özmenoğlu, CANAN, Cansu Yıldıran, Haluk Çobanoğlu, Rasim Aksan, Tuğberk Selçuk ve Yasemin Özcan dahil olmak üzere farklı materyal ve tekniklerde üretim yapan sekiz sanatçının disiplinlerarası eserlerinden oluşan bir seçkiye yer veriyor.
Sanatçılardan Çobanoğlu’nun eserleri ilk defa ticari bir galeride sergilenirken fotoğraflarından biri hariç diğerleri ilk kez gün yüzüne çıkıyor. CANAN ise 2004 tarihli, daha önce sergilenmemiş bir video eserle sergide yer alıyor.
YILLARCA HOR GÖRÜLDÜ
Yıllarca aşağılanmış, hor görülmüş bir kültür: arabesk. Yine de geçmişte büyük bir sektör haline gelmişti. Arabeskin bir ekonomisi vardı, bir albüm milyon sattığında muazzam bir para demekti bu, bunun bir de korsan satışları düşünün... Arabesk, hâlâ iktidarla ilişkisini kurmaya devam ediyor, miting meydanlarında bile söyleniyor. Sergi, bir yandan arabeskin bugün ne ifade ettiğini, bugünün arabeskçilerinin, ötekilerinin kim olduğunu sorguluyor. Bu bakımdan dönüşmüş bir arabesk sergideki. Örneğin bu kültürün homofobisini, ataerkilliğini kıran eserler sergide yer alıyor. Özellikle Cansu Yıldıran ve Anıl Can’ın işleri bu konuda oldukça başarılı.
Uzun yıllar resmi yasaklara ve sansürlere maruz bırakılan, zor hayat şartlarına karşı bir başkaldırı niteliğinde olan arabeskin yaşadığı dönüşüm, seçkide yer alan eserler aracılığı ile farklı form ve biçimlerde hayat buluyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY çalışanı veda mektubu bırakıp intihar etti!
- Fatih Portakal'dan asgari ücret kulisi: Rakamı açıkladı
- Beşiktaş'tan emektar kaptana veda töreni!
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de tezgâh!
- AİHM'den 'hak ihlali' kararı
- Acı haberi Irmak Ünal duyurdu: Bizlere veda etti
- 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten itiraf
- Röportaj polemiği dikkat çekti: 'Akıllı olacaksınız'