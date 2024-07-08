Sergi, atık malzemeler kullanarak üretilen eserlerden oluşuyor
Geri dönüşümün anlamı ve önemini duymayan çok fazla kişi kalmadı günümüzde. Ancak bir o kadar yararlı bir kavram daha var: İleri dönüşüm. Eskiden daha çok yaşanırdı, israf etmemek için bayat ekmekler yemeklere katılırdı, bozulan masa sandalyeler tamir edilirdi, eskiyen kıyafetler yamalanırdı...
Özetle evlerden çok fazla “atık”, yani çöp çıkmazdı. Ancak artık çağımızda tüketim çılgınlığı nedeniyle bu alışkanlıklar unutuldu. Artık “eskiyen” her şeyin yerine yenisi alınıyor, işlevini sürdürmesi de önemli değil, modası geçebiliyor! İşte ileri dönüşüm, bu atıklara ikinci bir şans veriyor. Hem de sanat eseri olarak. Zaten kelime anlamı da bu, bir nesneyi yeniden kullanarak değerini artırmak. İstanbul Kadıköy’de bulunan Müze Gazhane’de geçen ay Upcycle İstanbul Art and Design Festivali düzenlendi. Festivalle birlikte açılan serginin süresi ise gördüğü ilgi üzerine uzatıldı. Sanatseverler ücretsiz bir biçimde 28 Temmuz’a kadar sergiyi görebilecek. Biz de sergiyi küratörü Erkan Doğanay ve Upcycle kurucusu Arzu Semiz ile beraber gezdik.
ÇÖPE GİDECEKLERDİ...
Doğanay tek tek
eserlerden bahsederken,
hepsinin günümüzde
çöpe gönderilen eşyalar
olduğunu ancak
sanatçıların bunları
bir sanat eseri haline
getirdiğine dikkat çekti.
Sergide çoğu genç olmak
üzere usta sanatçıların
da eserleri yer alıyor. İrfan
Önürmen, Gül Ilgaz, Genco Gülan,
Pınar Akkurt, Mahmut Celayir,
Devabil Kara, Nergiz Yeşil, Mehmet
Kavukçu, Aynur Önürmen, Eylem
Pala’nın da aralarında bulunduğu
40 sanatçının eserleri kaynakları
verimli kullanma, iklim krizi,
sürdürülebilirlik konusunda
farkındalık yaratıyor.
Örneğin Genco Gülan, biten boya
tüplerinden bir eser üretirken İrfan
Önürmen, plastik meyve kasalarını
bir heykele dönüştürmüş. Birçok
sanatçı ise nesli tükenen canlıları
odağına almış. Naz Can’ın artık
kullanılmayıp atılan ipleri teker
teker boyayarak oluşturduğu
kutup ayısı, koala gibi hayvan
çizimleri de oldukça etkileyici.
Sergideki eserleri gördükten sonra
evdeki atılacak eşyaları bir şeylere
dönüştürme isteğinin gelmesi çok
olası.
SANATIN GÜCÜYLE...
Upcycle İstanbul’u 2021 yılında
kurduğunu ifade eden Arzu Semiz
ise böyle bir platformun dünyada
da örneğine pek rastlanmadığını
dile getirdi. Oluşumun sanatın
iyileştirici gücünden faydalanarak
ileri dönüşüm konusunda
farkındalık yaratmayı amaçladığını
ve çevreye, doğaya, insana
saygılı topluluklarla birlikte
hareket ettiklerini söyledi. Semiz,
dünyaya örnek olduklarını,
ilerleyen yıllarda yurtdışından
konuk sanatçılar da getirileceğini
belirtti. Festivalde çocuklara ve
yetişkinliklere yönelik 20 atölye
çalışması yapıldığını söyleyen
Semiz, tüm etkinlikler ücretsiz
gerçekleştiği için sponsor
ihtiyaçlarının da çok fazla
olduğuna dikkat çekti.
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