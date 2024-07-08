Sergi, atık malzemeler kullanarak üretilen eserlerden oluşuyor

Yayınlanma: 08.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.07.2024 - 04:00

Özetle evlerden çok fazla “atık”, yani çöp çıkmazdı. Ancak artık çağımızda tüketim çılgınlığı nedeniyle bu alışkanlıklar unutuldu. Artık “eskiyen” her şeyin yerine yenisi alınıyor, işlevini sürdürmesi de önemli değil, modası geçebiliyor! İşte ileri dönüşüm, bu atıklara ikinci bir şans veriyor. Hem de sanat eseri olarak. Zaten kelime anlamı da bu, bir nesneyi yeniden kullanarak değerini artırmak. İstanbul Kadıköy’de bulunan Müze Gazhane’de geçen ay Upcycle İstanbul Art and Design Festivali düzenlendi. Festivalle birlikte açılan serginin süresi ise gördüğü ilgi üzerine uzatıldı. Sanatseverler ücretsiz bir biçimde 28 Temmuz’a kadar sergiyi görebilecek. Biz de sergiyi küratörü Erkan Doğanay ve Upcycle kurucusu Arzu Semiz ile beraber gezdik.

ÇÖPE GİDECEKLERDİ...

Doğanay tek tek eserlerden bahsederken, hepsinin günümüzde çöpe gönderilen eşyalar olduğunu ancak sanatçıların bunları bir sanat eseri haline getirdiğine dikkat çekti. Sergide çoğu genç olmak üzere usta sanatçıların da eserleri yer alıyor. İrfan Önürmen, Gül Ilgaz, Genco Gülan, Pınar Akkurt, Mahmut Celayir, Devabil Kara, Nergiz Yeşil, Mehmet Kavukçu, Aynur Önürmen, Eylem Pala’nın da aralarında bulunduğu 40 sanatçının eserleri kaynakları verimli kullanma, iklim krizi, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratıyor. Örneğin Genco Gülan, biten boya tüplerinden bir eser üretirken İrfan Önürmen, plastik meyve kasalarını bir heykele dönüştürmüş. Birçok sanatçı ise nesli tükenen canlıları odağına almış. Naz Can’ın artık kullanılmayıp atılan ipleri teker teker boyayarak oluşturduğu kutup ayısı, koala gibi hayvan çizimleri de oldukça etkileyici. Sergideki eserleri gördükten sonra evdeki atılacak eşyaları bir şeylere dönüştürme isteğinin gelmesi çok olası.



SANATIN GÜCÜYLE...

Upcycle İstanbul’u 2021 yılında kurduğunu ifade eden Arzu Semiz ise böyle bir platformun dünyada da örneğine pek rastlanmadığını dile getirdi. Oluşumun sanatın iyileştirici gücünden faydalanarak ileri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığını ve çevreye, doğaya, insana saygılı topluluklarla birlikte hareket ettiklerini söyledi. Semiz, dünyaya örnek olduklarını, ilerleyen yıllarda yurtdışından konuk sanatçılar da getirileceğini belirtti. Festivalde çocuklara ve yetişkinliklere yönelik 20 atölye çalışması yapıldığını söyleyen Semiz, tüm etkinlikler ücretsiz gerçekleştiği için sponsor ihtiyaçlarının da çok fazla olduğuna dikkat çekti.

