Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu Türkiye Polifonik Kadın Koroları Şenliği’nde

Yayınlanma: 04.03.2025 - 15:09

Güncelleme: 04.03.2025 - 15:09

“Tüm Kadınlar Şarkı söylemeli” sloganı ile 1999’da kurulmuş olan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu ve Vakfın mekan sponsoru olduğu Farkındalığın Gücü Derneği Farkındalık Korosu ile Vista Korosu ülke genelindeki kadın korolarını buluşturacak Türkiye Polifonik Kadın Koroları Şenliği’nde konser verecek. Başkent Filarmoni Kadınlar Korosu tarafından düzenlenecek olan I. Türkiye Polifonik Kadın Koroları Şenliği, ülkemiz genelinde bulunan kadın korolarının sanatsal üretimlerini desteklemek, toplumda sanatın ve müziğin birleştirici gücünü vurgulamak, kadın korolarının kültürel ve sanatsal alandaki katkılarını görünür kılmak amacıyla 8-9 Mart tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek. 24 koronun katılımıyla yapılacak şenlikte 8 Mart Cumartesi günü şef İnci Tığlı Ayağ yönetimindeki Vista korosu saat 17.00’de, şef Cihan Can yönetimindeki SCAMV Kadınlar Korosu saat 17.40’da, yine şef Cihan Can yönetimindeki Farkındalığın Gücü Derneği Kadınlar Korosu ise 9 Mart Pazar günü saat 14.00’de Musiki Muallim Mektebi’nde konser verecek.

‘BÜTÜN KADINLAR ŞARKI SÖYLEMELİ’

Sevda- Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu, ülkemizde çoksesli müziğin tanıtılmasına, benimsenmesine ve geliştirilmesine her türlü olanakları ile hizmet eden Sevda- Cenap And Müzik Vakfı bünyesinde kadınların müzikle üretmelerini sağlamak, yarım kalmış eğitimlerini sürdürmek, gizli yeteneklerini ve bastırılmış duygularını açığa çıkarmak, boş zamanları değerlendirmek, müzikle sevgi, saygı ve dostluk ilişkileri kurmak amacıyla 17 Kasım 1999’da kuruldu. Çağdaş Türk kadını kavramına sahip çıkarak, Ankara ve ülke genelindeki eğitim kurumları, Dernek ve Vakıflar ile amaçlarına uygun sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer almakta, değişik illerdeki korolar şenliklerine aktif olarak katılmaktadır. Yurt dışında da şenlik ve festivallere katılan koronun şefi Cihan Can 'Bütün Kadınlar Şarkı Söylemeli' sloganıyla müzik yolculuğuna devam ederken tüm kadınları müziğe davet ediyor.