Sevenleri ve edebiyatçı dostları 50 kuşağının usta yazarı için cenaze törenindeydi

Yayınlanma: 25.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2024 - 04:00

Cenazeye Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Başkanı Adnan Özyalçıner, TYS İkinci Başkanı Mustafa Köz, ressam Mustafa Pilevneli, Metin Celal, Selahattin Özpalabıyıklar, Lale Müldür ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

‘BİZLERİ YAŞATACAK’

Törene katılan TYS Başkanı Adnan Özyalçıner, Edgü ile tanışıklıklarının 1952 yılına dayandığını belirterek “Türk öykücülüğü büyük kayıp verdi. Ama bu kaybı şöyle değerlendiriyorum: Ferit’in öyküleri yaşadıkça ve bizi yaşattıkça, Türk öykücülüğü yaşayacak, bizleri yaşatacak” ifadelerini kullandı.

‘BÜYÜK BİR SANATÇI’

Gazetemizin yazarı M. Sadık Aslankara, Edgü için ne söylense bazı şeylerin hep eksik kalacağını vurgulayarak “Edebiyatımızda yerinin doldurulması olanaksız demeyeyim ama çok zor olan bir sanatçımızdı. Sanatçımızdı diyorum çünkü çok yönlü bir insandı. Kütüphaneydi, ansiklopediydi. Çok büyük bir sanatçıyı yitirdik, toplumumuza başsağlığı dilemek düşüyor bize de” dedi. Edebiyatçı ve Cumhuriyet Kitapları yazarı Hürriyet Yaşar, Edgü’nün şaşırtıcı derecede dirençli bir Öztürkçeci olduğunu belirtti. Yaşar, “Ferit Edgü, çalışkan bir yazar. Farklı türlerde de yazdı. Ancak onun en ilgi çekici yanı, bunca veriminin içerisinde hiç firesi yoktur. Hangi türde yazarsa yazsın, bir tane kötü yapıtı yoktur” diye konuştu.

Edgü’nün kitaplarının yayımlandığı Everest Yayınları Yayın Yönetmeni Saadet Özen de “Edebiyat tarihlerine geçmesi gereken bir kuşağın, 50 kuşağının mensubuydu Ferit Edgü. Bu tanım kullanılıyor ama oradaki çeşitliliği, farklı kökenlerden beslenen yaratıcılık patlamasını tam anlamıyla takdir edebilmiş değiliz. Ferit Bey çok özgün, çok şiirsel, dünyayla çok özel bir ilişkilerle biçimi olan bir yazardı ve hepimize bunu hissettirdi. İncelikleri isteyen, incelikleri gördüğünde takdir etmesini bilen, zarif bir insandı. Çok üzgünüz” dedi.