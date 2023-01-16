'Sevgili Beynimin İçindeki' Ankaralılarla buluşacak

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 10:48

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 10:48

Tiyatro

Çankaya Sahne

Buyurun buradan yakın türünden bir komedimiz var. Davetsiz misafirler hepimizin canını sıkar. Hırsızlar davetsiz misafir kategorisine girer mi? Girer. En azından bizim oyunumuzda öyle. Burada sorun olan misafirliğin kategorisi değil. Nerede ağırlandığı ve kabul gördüğü. Yahu ben neredeyim, ne yapıyorum, rüyada mıyım, yaşadıklarım gerçek mi soruları soruyorsak cevabını çabucak bulabiliriz belki. Ama bizim kahramanımız rüyada kalmayı tercih edenlerden. Buyurun buradan yakın bakalım.

Çağdaş Serter’in yazdığı, Mehmet Atay’ın sahneye koyduğu “Sevgili Beynimin İçindeki” oyununu Çankaya Sahne’de 20 Ocak Cuma, saat 20.00’de izleyebilirsiniz.

AST

“Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü” oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sizlerle...

Nobel edebiyat ödüllü Dario Fo tarafından yazılan oyun, 1969'da Milano’da geçer. Duomo Meydanı yakınlarında bir bomba patlar ve 16 kişi yaşamını yitirir. Polis ve iktidar yanlısı bir kısım medya olayı “solcu anarşistlerin” eylemi olarak göstermek ister. Polis patlamadan anarşistleri sorumlu tutar ve Giuseppe Pinelli'yi gözaltına alır. Sorgudaki 3. günün sonunda Pinelli, sabah polis merkezi binasının önündeki kaldırımlar üzerinde ölü bulunur. Polis, sorgu sırasında anarşistin binanın beşinci katından “kaza sonucu” düştüğünü söyler. Bu sırada aynı binaya “akıllı bir deli” sorgulanmak üzere getirilmiştir…

İşte emniyetteki olaylar böylece başlar.

Oyunlarında her zaman yaşanmış olayları anlatan “tiyatro karikatürcüsü” Dario Fo, yine yaşanan bir olayı oyunlaştırırken; dramatik sorgu sahnelerinden, kara bir komedi yaratıyor.

Dario Fo’nun yazdığı Hakan Güven’in sahneye koyduğu oyunu 21 Ocak Cumartesi, saat 20.00’de Bilkent Sahne’de izleyebilirmisiniz.

Konser

CSO

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Matthew Coorey, Nora Cismondi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 20 Ocak 2023 konserinde 1973 doğumlu Avustralyalı konuk şef Matthew Coorey. Solist ise Fransız asıllı Avrupa’da birçok sahnede konserler veren Nora Cismondi. Nora Cismondi, Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Fransa Sanatsal Faaliyet Birliği’nin desteği ile Asya ve Körfez Ülkeleri’nde birçok turneye katılmıştır. 20 yaşındayken kabul edildiği Paris Ulusal Opera Orkestrası ile 7 sezon çalıştıktan sonra 2006 yılında Paris Ulusal Orkestrası’nın solo obuacısı olmuş ve 2018’de İsviçre Romande Orkestrası’nın solo obuacısı olmuştur. Nora Cismondi’nin Henri Dutilleux ile yaptığı oda müziği kayıtları Classica Magazine tarafından “5 yıldız” almıştır. Solo obuacı olarak İsviçre Romande Orkestrası ile yaptığı son kayıt, ICAM Ödülleri’ne aday gösterilmiştir.

Sanatçı, Richard Strauss’un yaklaşık 25 dakika süreli, Obua ve küçük Orkestra için Konçerto eserini seslendirecek. Eser, aralarında durulmaksızın çalınan üç bölümden oluşuyor. Bu üslup bestecinin klasik modellerden farklı olarak vermek istediği düşünceyle de bütünleşiyor. İkinci yarıda Brahms’ın 2 Senfonisini dinleyebilirsiniz.

Konser 20 Ocak Cuma günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ana Salon'da

ANKARA

Devlet Opera ve Balesi

Duo Blanc&Noir S. Şekeranber&Y. Çetiner 1 Piyano 4 El Resitali

Blanc & Noir piyano ikilisi klasik müzikten caza, Türk geleneksel müziğinden dünya müziklerine kadar uzanan sıra dışı repertuvarlarıyla Ankara'lı dinleyicilerle buluşuyor. Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner'in kendi anlatımlarıyla sundukları bu konserde Cem Esen'in ikili için bestelediği ilk bilim kadını 'Hypatia' nın adını taşıyan eserin de dünya prömiyerini dinleyeceğiz. Ayrıca bir piyano dört el için yazılmış en güzel eserlerden biri olan F. Schubert'in Fa Minör Fantazisi, Astor Piazzolla'nın unutulmaz Libertango eserinin yanı sıra ozanlarımızdan Aşık Veysel ve besteci Fazıl Say'ın eserleri de programda yer almakta. Jazz sevenler için ise ikilinin J.S.Bach'ın eserlerinden oluşan son albümleri It's Electric'ten kesitler ve Beethoven Festivali'nde yer aldıklarında ikiliye özel olarak düzenlenen Beethoven Medley eserini dinleyebileceksiniz. İtalya'da düzenlenen 'Ibla Grand Prize World Music' yarışmasına katılan ve 'Jüri Özel Ödülü' almaya hak kazanan; Almanya, İspanya, Hırvatistan, Estonya, Avusturya, Mısır, İtalya, Fransa ve Amerika'da konserler veren ve Piano City Milano, Donau Oberschwaben Müzik Festivali, Fete de la Musique Lausanne, FIMU Belfort, Made in Stuttgart ve Carl Orff Festivali gibi uluslararası festivallerden davet alarak birçok ülkede sahnelerde yer alan Blanc & Noir piyano ikilisi 23 Ocak Saat 20.00’de Ankara Opera Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Resim

*Cumhuriyet Kültür Merkezi

AFSAD Karma Fotoğraf sergisi

Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenen sergi AFSAD üyesi 30 fotograf sanatcısının seçkilerinden oluşmaktadır. Sergi 20 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde izlenebilir.

*İsmail Altınok Sanat Merkezi

İsmail Altınok Resim Sergisi - SEÇKİLER 2

Sergi 3 Şubat tarihine kadar izleyici ile buluşuyor.





*Galeri Soyut

Adnan Turani “Kalanlar/İzler”

Ömrünün yaklaşık 70 yılını sanatıyla sürdüren, soyut dışavurumcu resim sanatımızın öncü ressamlarından, yazar ve akademisyen Adnan Turani’yi ölümünün 7. yılında anmak ve ondan kalanları, izlerini duyumsatmak amacıyla; Galeri Soyut Çayyolu’nun tüm salonlarında usta ressamın 1943 - 2016 yılları arasında ürettiği, yağlı boya, desen ve baskılarının yer aldığı, retrospektif seçki çağrışımlı sergi 28 Şubat tarihine kadar gezilebilir.





*Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

“5 SANATÇI 5 SERGI/MÜDAHİL”

‘‘5 Sanatçı 5 Sergi’’ projesi, 2021’de ‘‘Beş sanatçı, beş ayrı bakış, beş yeni noktadan kalkış, beş yolcu, tek yerde bulunuş’’ diyerek yola çıktı. İlk ayağını, “Buluşmalar” alt başlığıyla ile gerçekleştirilen, ‘‘5 Sanatçı 5 Sergi’’ ana başlıklı proje kapsamında, farklı disiplinlerde eserler üreten beş sanatçı, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde bir kez daha bir araya geliyor.

Projeye katkı veren sanatçılar: Ahu Akkan, Murat Fırat, Nadir Baylan, Şükrü Aslan, Hikmeti Tabiyeci

Sergi 4 Şubat tarihine kadar izlenebilir.