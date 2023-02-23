Sevtap Çapan’dan ‘Eriveç Evire’ ve ‘Pari Kızı Müzikali’

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 00:01

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 00:01

“Her yaşananın altında, bilinmeze sürüklendiğimiz bir sorun çıkma ihtimali yatıyor. Çoğunu tek başımıza çözmek zorunda kalıyoruz. Bir konu hakkında düşünürken, ‘Önemli olan ne? Ne yapmalıyım? Nasıl çözeceğim? Beni asıl üzen neydi?’ gibi binlerce soru soruyorum kendime ve her yüzeysel bakışımla çıkmaza girdiğimde, diyorum ki: Eriveç erive!” Kitaptan...

Profesyonel sinema, televizyon ve tiyatro oyunculuğu yapan Sevtap Çapan, Türkçe ve İngilizce yayımlanan deneme türündeki Eriveç Evire (Çeviren: Zeynep Kaymas / Dramatik Yayınları) adlı kitabında, kendine özgü dili ve üslubuyla yaşamın zaman içinde gözden kaçan ayrıntıları ile ilgili görüşlerini, fikirlerini dile getiriyor.

Kitabının girişinde kendini oyunculuk ve yazarlık yaşamını şöyle özetliyor: “Oyunculuk ve yazarlık; tüm yaşamım, yaşama nedenim, şerefim ve onurum. Hayatı anlama ve anlamlandırma çabamdaki en iyi kılavuzlarım. Ben bir oyuncuyum, ben bir yazarım. İnsanın görünen ve görünmeyen taraflarının bir yansımasıyım, bir sözcüyüm. Dünyayım, uzayım.”

Çapan ayrıca çocuklar için kaleme aldığı Peri Kız Müzikali (Dramatik Yayınları) kitabında, dünya ile Periler Diyarı Faylınn arasında bir köprü kuruyor.

Akıcı bir anlatım ve yüksek bir ritimle kaleme aldığı ve iyilik ve kötülük kavramlarını irdeliği kitabında Sevtap Çapan, çocukları bir birey gibi gören yaklaşımıyla, birçok çocuk oyununu metninden ayrıştırarak büyüklere de hayal dünyasının kapılarını açıyor. Ve yüksek sesle yeniden bağırmamızı istiyor: “Seninki benim, benimki senin olsun!”

Eriveç Evire / Sevtap Çapan / Dramatik Yayınları / 80 s. / 2022.

Peri Kız Müzikali / Sevtap Çapan / Dramatik Yayınları / 88 s. / 2022.