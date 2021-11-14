Sex and the City'nin yeni sezonu 'And Just Like That’in fragmanı yayınlandı
Sex and the City projesi 'And Just Like That..'in fragmanı yayınlandı. 10 bölümlük dizinin ilk iki bölümü 9 Aralık'ta, diğer bölümleri de perşembe günleri HBO Max'te yayınlanacak.
HBO Max'in "Sex and the City" projesi "And Just Like That...", ilk iki bölümüyle 9 Aralık'ta yayına girecek. 10 bölümlük sezonun takip eden sekiz bölümü daha sonra perşembe günleri birer birer yayınlanacak. Dizi, Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) ve Charlotte'un (Kristin Davis) hayatlarındaki yeni bir bölüm olan 50'li yaşlarını takip ediyor.
New York'ta yapım aşamasında olan dizide ayrıca, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, merhum Willie Garson ve Evan Handler yer alıyor. King, yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapıyor. Diğer yönetici yapımcılar Parker, Davis, Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky ve John Melfi, diğer yazarlar ise Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg ve Elisa Zuritsky.
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