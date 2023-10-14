Seyircileriyle uğraşan uçarı karakter: Feleknaz

Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 03:00

Kahpe Feleknaz, 2020’de Emre Ozan Yıldız’ın yarattığı bir karakter. Yaptığı şey bir “doğaçlama varyete”. Yeri geliyor şarkı söylüyor, yeri geliyor kanto yapıyor. Seyircilerle oyun oynayıp kimi zaman ofansif kimi zaman cinsel içerikli şakalarıyla seyircileriyle uğraşıyor. İzlemeye gelenler korksa da gülmekten yorulmuş bir şekilde ayrılıyorlar gösteriden.

Feleknaz, mesleğinize yeni bir yorum mu yoksa meslekten kopuş mu?

Antalya Devlet Konservatuarı mezunuyum. Feleknaz benim ilk oyunculuk işim de ilk doğaçlama işim de değil. Öncesinde doğaçlama tiyatro yapıyordum. Ben hâlâ kendimi oyuncu olarak tanımlıyorum. Feleknaz, diğer projelerim gibi.

Feleknaz’la nasıl tanıştın?

Tiyatronun çok erkek bir sektör olduğunu düşünüyorum. Kadın oyuncu-erkek oyuncu arasında farklı bir rengin olmaması beni rahatsız ediyordu. Pandemi de bana çok iyi gelmedi. O sırada Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya açıldıktan sonra kılıçla çıkıp felaketlerin sorumlusu olarak eşcinselleri gösterdi. Yaralayıcı oldu. O gün bu ülkenin bir “queer” oyuncusu olacağım dedim.

Yaptığınız işin Anadolu ve Avrupa’da farklı isimleri var. Feleknaz buralı mı yoksa evrensel bir karakter mi?

Feleknaz çok tanıdık geliyor. Hepimizin hayatında alışkın olduğu narsisistik, ağzı bozuk, ortamı kontrol etmeyi seven bir kişi. Bence herkesin evinde öyle bir kişi var.

Toplumda cinsellik halen bir tabu. Feleknaz kör göze parmak mı sokuyor? Nasıl karşılanıyor?

Feleknaz bir yetişkin şovu. Bu kadar küfredilmez, diyor. Burası Beyaz Show değil. Edepsiz olmak üzere yola çıkmış bir proje zaten. Herkese hitap edecek değil. Toplumda tabu olduğu için komik oluyor. Bu yüzden gülüyoruz.

Doğaçlamanın zorluğunu yaşıyor musun?

Çok stresli bir şey. Hiç tanımadığım insanların karşısına çıkıp interaktif gösteri yapmak korkutucu.

Sanata yönelik yasaklama, engelleme, iptaller yaşıyoruz. Gösterilerinde politik şakalar yapıyorsun. İşin sence baskı altında mı?

En başta arkadaşlarım, beni sevenler bu baskıyı oluşturuyor, “O şakayı yapmasan mı acaba” diyerek. Orası benim alanım. O alanda ben istediğimi yapacağım, isteyen de izleyecek. İptallere ve yasaklara gelirsek; yeni mezun olduğumda özel tiyatro yapıyordum. Hiç unutmuyorum, bir Arap kralı ölmüştü. 3 gün milli yas ilan edildi. Biz kiramızı ödeyemedik. Ben niye kiramı ödeyemedim? Sanat sadece eğlence değil. Bu bir iş. Sanatçılar da yaşam mücadelesi veriyor. Sanatçı deyince A+ sanatçıları düşünüyorlar. Bu çok küçük bir yüzde. O günkü oyunun yevmiyesiyle çocuğunun ihtiyacını karşılayacak çok sayıda oyuncu var.