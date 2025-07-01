Şeytan Marka Giyer geri dönüyor! Devam filminin çekimleri başladı

Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep’in başrolünde yer aldığı 2006 yapımı kült film Şeytan Marka Giyer’in (The Devil Wears Prada) devam filmi resmen geliyor.

ÇEKİMLER BAŞLADI

Variety'nin haberine göre, başrollerinde Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt’ın yer alacağı devam filminin çekimleri başladı. Filmde, “Nigel” karakterine hayat veren Stanley Tucci’nin de kadroda yer alacağı açıklandı.

KADROYA YENİ İSİM: KENNETH BRANAGH

Devam filmine usta oyuncu ve yönetmen Kenneth Branagh da dâhil oldu. Branagh, Meryl Streep’in canlandırdığı Miranda Priestly’nin eşini canlandıracak.

YENİ FİLMİN KONUSU NE OLACAK?

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, devam filminin geleneksel dergi yayıncılığının gerilediği bir dönemde Miranda Priestly’nin kariyer mücadelesine odaklanacağı tahmin ediliyor. Yapımın 1 Mayıs 2026’da vizyona girmesi bekleniyor.

KÜLT YAPIMLAR ARASINDA

Lauren Weisberger’in 2003 tarihli romanından uyarlanan Şeytan Marka Giyer, moda dünyasına sert bir bakış sunarak izleyiciden büyük ilgi görmüş, güçlü oyuncu kadrosuyla kült yapımlar arasına girmişti. Filmde otoriter genel yayın yönetmeni Miranda Priestly karakterini Meryl Streep canlandırmış, karakter Vogue dergisinin ikonik genel yayın yönetmeni Anna Wintour’a benzetilmişti. Streep, filmle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilmişti.