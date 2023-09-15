Shawn Levy: "Star Wars" ve "Real Steel" projeleri yazarlar grevi engeline takıldı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 14:14

Güncelleme: 15.09.2023 - 14:14

Hollywood'un tanınmış yönetmeni ve yapımcısı Shawn Levy, yoğun bir projeler listesiyle meşgul bir isim. Ancak son dönemde endüstri genelinde yaşanan yazarlar grevi, hem Star Wars hem de Real Steel gibi projelerin ilerlemesini durdurdu. Collider'e konuşan Levy, yazarlar grevi nedeniyle projelerin beklemeye alındığını açıkladı.

Levy, Star Wars projesinin geliştirme aşamasına yeni başlandığını belirtirken yazarlar grevinin bunun önüne geçtiğini dile getirdi. Ancak adil paylar sağlandığında projeye devam edeceklerini söyledi. Real Steel serisinin durumuyla ilgili sorulara ise Levy, durumun benzer olduğunu onayladı, ancak projenin hala canlı olduğunu ve üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Real Steel, robot boksuyla dolu heyecan verici bir dünyayı anlatmasıyla tanınıyor. Ancak film sadece aksiyon dolu sahnelerle değil, aynı zamanda aile bağları ve duygusal derinlikle de dikkat çekti. Hugh Jackman'ın başrolde olduğu yapım, geniş bir izleyici kitlesine hitap ederek aksiyon, dram, ve sporu bir araya getirdi.

Her iki projenin de yazarlar grevi sonrasında ne zaman devam edeceği henüz kesin değil, ancak hem Star Wars hayranları hem de Real Steel tutkunları bu yapımların geri döneceği günü heyecanla bekliyor.