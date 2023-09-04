Hollywood grevleri HBO yapımlarını da etkiledi...

Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:57

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:57

HBO'nun beklenen antoloji dizisi "True Detective" 2023 sonbaharında yayınlanması planlanan 4. sezonunun yayın tarihini 2024'e erteledi. Yeni sezon, "Night Country" alt başlığıyla tanıtılıyor ve Alaska'da aniden kaybolan sekiz adamın gizemini çözmeye çalışan iki dedektifin, Jodie Foster ve Kali Reis'in maceralarına odaklanacak.

Dizinin yayın tarihi hakkında kesin bir açıklama yapılmamış olsa da, erteleme kararının ardında Hollywood'daki SAG-AFTRA (Oyuncular Birliği) grevinin etkisi olabileceği düşünülüyor. Bu grev, dizinin yıldızlarının tanıtım turlarına katılmasını engelleyebilir.

"Dune Part Two" ve "Challengers" gibi diğer yapımlar da, oyuncularının grev nedeniyle tanıtım kampanyalarına katılamayacakları için 2024'e ertelendi. Ancak, grevin tahmin edilenden daha uzun sürebileceği endişesi de bulunuyor.

YENİ SEZONDA TANIDIK BİR YÜZ...

Jodie Foster, 1970'lerde henüz çocuk oyuncu olarak yer aldığı dizilerden sonraki ilk dizi projesi olan "True Detective: Night Country"de rol alacak. Bu yeni sezon, orijinal dizi yaratıcısı Nic Pizzolatto'nun dahil olmadığı ilk sezon olacak. Hikaye, Alaska'nın küçük kasabası Ennis'te geçecek ve John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett ve Anna Lambe gibi isimleri kadrosunda bulunduracak.

Tüm sezon bölümleri Issa Lopez tarafından yazıldı ve yönetildi. Yürütücü yapımcılar arasında Jodie Foster, Barry Jenkins, Cary Joji Fukunaga, Adele Romanski, Mark Ceryak, Mari Jo Winkler, Steve Golin, Richard Brown, Matthew McConaughey ve Woody Harrelson da bulunuyor.