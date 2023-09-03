Hollywood grevi: David Fincher, iki tarafı da masaya çağırıyor

Yayınlanma: 03.09.2023 - 21:04

Güncelleme: 03.09.2023 - 21:04

David Fincher, son filmi olan Netflix yapımı 'The Killer'ın Venedik'teki tanıtımını yaparken, Hollywood'daki grev sürecine dikkat çekti. Başrol oyuncusu Michael Fassbender'in olmadığı etkinlikte; Fincher, stüdyolar ile grevdeki oyuncular ve yazarlar arasındaki anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm çağrısında bulundu.

Fincher, "Bu benim için çok üzücü. Her iki tarafı da anlayabiliyorum. Tek yapabileceğimiz insanları konuşmaya teşvik etmek" dedi. Netflix'te yayınlanan suikastçi filmi "The Killer" pandemi sırasında çekildi ve sektörün zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti.

Yönetmen, Venedik Film Festivali'nde yaptığı açıklamada, "Açıkçası çok üzgünüm. Her iki tarafın da ortasında yer alıyorum" ifadelerini kullandı. "The Killer"ın Venedik'teki prömiyeri, başrol oyuncusu Michael Fassbender olmadan gerçekleşti. Film, bir suikastçının uluslararası bir insan avına katılmasını konu alıyor.

David Fincher, bu filmi "çok basit, çok zorlayıcı, düz bir drama" olarak tanımladı ve senaryosunu "Se7en," "The Game," ve "Fight Club" gibi beyazperde klasiklerinin senaristi Andrew Kevin Walker ile birlikte yazdı. Film, Alexis Nolent ve Luc Jacamon'un aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlandı ve suç dünyasının içine dalan bir suikastçının çöküşünü izleyicilere aktarıyor.

Ayrıca, başrol oyuncusu Michael Fassbender'ın karakteri isimsiz bir suikastçı olarak canlandırmasının nedenini açıklayan Fincher, karakterin iç düşüncelerini dışa vurmadan, sıradan biri gibi görünmesini istediğini belirtti. Film, 27 Ekim'de belirli sinemalarda gösterime girecek ve ardından 10 Kasım'da Netflix'te izlenebilecek. Oyuncu kadrosunda Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte ve Tilda Swinton gibi isimler yer alıyor.

David Fincher, bu projeden önce Netflix ile çalışmış ve "Mank" adlı filmle büyük bir başarı elde etmişti. Ayrıca, Netflix'in 2017'de başlattığı gerilim dizisi "Mindhunter"ın da baş yapımcılığını üstlenmişti.