Bu filmi sinemada izlemeyi başarana ödül var: 800 bin TL'lik cesaret ödülü verilecek!

Alper Mestçi’nin yazıp yönettiği ve Türk korku sinemasının en dikkat çeken yapımlarından biri olan Siccin serisi, sekizinci filmiyle geri dönüyor. Siccin 8, 6 Haziran Cuma günü sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Serinin yeni filmi kadar, duyurulan cesaret ödülü yarışması da gündem yarattı. Siccin 8’i sinemada izleyen bir kişiye 800.000 TL değerinde ödül verileceği açıklandı.

Yarışma detayları, filmin resmi Instagram hesabı olan @SiccinSerisi üzerinden paylaşıldı.

Buna göre, filmi sinemada izleyenler arasından seçilecek dört finalist halk oylamasına sunulacak ve kazanan kişi 800.000 TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.





SİCCİN 8 FİLMİNİN KONUSU

Siccin 8, Fatih adlı bir adamın eşi Berna’nın ısrarı üzerine annesi Gönül’ü huzurevine yerleştirmesiyle başlayan korku dolu olayları konu alıyor. Bu karar evin huzurunu bozarken, paranormal olaylar da baş göstermeye başlar. Vicdan azabına dayanamayan Fatih, annesini eve geri getirmeye karar verir. Ancak eve dönen kişi artık annesi değildir. Bu beklenmedik dönüş, ailenin hayatını bir kâbusa çevirir.