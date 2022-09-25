25 Eylül 2022 Pazar, 00:01

Neoliberal düzenin hüküm sürdüğü ve teknoloji çağında, son yıllarda yaşadığımız küresel salgın ve kaos ortamında, sömürü, insanlığın en önemli ve yaşamsal sorunu haline gelmiştir. İşçi, emekçi, çiftçi ezim ezim ezilirken, para babaları iyiden iyiye rahatlamışlar, günlerini gün etmişlerdir.

Bununla birlikte yükselen bireyci ve bencil tutum, Türk edebiyatına da yansımış, toplumcu hassasiyet unutulmuş ve -nadir örneklerine karşın- niteliksiz bir çöle dönüşmüştür. Hal böyleykenMehmet S. Aman tarafından yayına hazırlanan Sadri Ertem’in Silindir Şapka Giyen Köylü ve Bacayı İndir Bacayı Kaldır adlı Öner Yagcı'nın önsözüyle Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan eserleri, bugün de büyük önem taşımaktadır.

Atillâ İlhan’ın dediği gibi, “Eserinin temelinde ‘ekonomik ilişkilerin belirleyici etkisini’ oturtan Sadri Ertem’in, toplumsal mücadelenin bu temel çelişkisini, nice Marksist yazardan önce saptayıp yazmış olması, handiyse mucizedir.”

Silindir Şapka Giyen Köylü, Bacayı İndir Bacayı Kaldır / Sadri Ertem / Yayına Hazırlayan: Mehmet S. Aman / Cumhuriyet Kitapları / 290 s. / 2022.