Silinmez bir yaranın hiç bitmeyen şarkısı: SOMA

Türkiye tarihinin en büyük iş cinayetlerinden biri olan Soma katliamının üzerinden tam 12 yıl geçti. 13 Mayıs 2014’te patronların kâr hırsı nedeniyle yaşamını yitiren 301 madencinin acısı tazeliğini korurken, adalet arayışı ise sürüyor. Müzik kolektifi Muteriz, bu silinmez yarayı ve bitmeyen adalet mücadelesini yeni şarkıları "Soma" ile selamlıyor.

"ADALET HÂLÂ YERİNİ BULMADI"

Kızıl Güneş ve Elleri Var Özgürlüğün albümlerindeki çalışmalarının ardından üçüncü şarkısını yayınlayan Muteriz, eserin çıkış noktasını bir "söz söyleme" sorumluluğu olarak tanımlıyor. Katliamın sorumlularından Soma Holding CEO’su Can Gürkan’ın yattığı kısa hapis süresine dikkat çeken grup; işçilerin ve ailelerin sesi oldukları için tutsak edilen avukatlar Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı’nın durumuna da tepki gösterdi. Şarkı, başta 301 madenci ve aileleri olmak üzere, bugün hâlâ yerin yüzlerce metre altında veya sokakta direnen tüm emekçilere armağan edildi.

DİRENİŞLE AYNI GÜNLERDE GELEN COŞKU

Şarkının üretim sürecinin, Ankara Kurtuluş Parkı’nda direnen madencilerin mücadelesiyle kesiştiğini belirten Muteriz, şu açıklamayı yaptı:

"Onların bize tekrar hatırlattığı o muazzam dayanışma ve zafer duygusuyla çalıp söyledik. Katliamın silinmez yarasını sadece bir üzüntüyle değil, daha çok bir öfkeyle anmak istedik. Çünkü inanıyoruz ki; öfke umudu diri tutar."

"MÜZİK VE SANAT BU DÖNEMDE BİZE GEREKLİ"

Yoksullaşma, savaşlar ve toplumsal çürüme iklimine karşı müziğin bir "ses verme" aracı olduğunu vurgulayan grup, madencileri sadece bir ilham kaynağı olarak değil, sıradan insanın gücünün birer temsilcisi olarak gördüklerini ifade etti. Ankara’da Spartaküs Kültür Sanat aracılığıyla bir araya gelen ve çalışmalarını İstanbul merkezli sürdüren Muteriz, emekçilerin mücadelesine sanatsal üretimleriyle omuz vermeye devam edeceklerini belirtti. Söz ve müziği kolektifin kendisine ait olan çalışmaya, yazar Özcan Doğan da katkıda bulundu.