Sinema ve Psikiyatri Seminerleri: Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri

06 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart işbirliğiyle düzenlenen Sinema & Psikiyatri Seminerleri yeni sezonda “Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri” başlığı ile devam ediyor. Koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder’in yaptığı seminer dizisi Kasım 2021- Haziran 2022 döneminde Akbank Sanat YouTube kanalında yayımlanacak.

Seminer serisinin üçüncüsü 12 Ocak Çarşamba günü “Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Yalan: Kırılganlığı gizleme arzusu” başlığı altında “Nasipse Adayız” filmi üzerinden yapılacak.

Yönetmen Ercan Kesal’ın “Nasipse Adayız” filminin konuşulacağı oturumun konuşmacıları ise Prof. Dr. M. Emin Önder (Oturum Başkanı), Hira Selma Kalkan, Ercan Kesal, Hakan Atalay ve Burak Bakır olacak. Oturumda “Yalanım varsa...”, “Hekimlik ve oyunculuktan yönetmenliğe: Nasipse Adayız”, “Yalan, riya ve Nasipse Adayız”, “Nasipse Adayız filmi üzerine” başlıkları konuşmacılar tarafından ele alınacak.