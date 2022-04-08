Sinema yazarı Murat Özer anıldı
9 Mart’ta yaşamını yitiren Sinema yazarı Murat Özer, Sinema Yazarları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
Sinema yazarı Murat Özer, önceki gün Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nde Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. 9 Mart’ta yaşamını yitiren Özer için yapılan törene yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Arkadaşları Özer’le nasıl tanıştıklarından, eğlenceli, sosyal ve herkese karşı iyi bir insan olduğundan söz etti. Murat Özer’in ismini yaşatmak için yapılabilecek projeler konuşuldu. Ayrıca Özer’in fotoğraf ve videolarının yer aldığı bir video gösterimi yapıldı.
Öte yandan bu yılki 41. İstanbul Film Festivali’nde verilecek FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu) ödüllerinin Murat Özer adına verileceği açıklandı.
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