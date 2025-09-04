Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sinemalarda bu hafta: Korku Seansı 4, Hayaller, Mucize ve daha fazlası...
4.09.2025 13:51:00
Sinemalarda bu hafta 6 yeni film vizyona girecek.

Bu hafta sinemalarda 6 yeni film vizyon girecek. Beyazperdede izleyicisi ile buluşacak yapımlar arasında Canterville'in Gizemli Şatosu, Korku Seansı 4: Son Ayin, Güneşin Karanlığında Kosova, Hayaller, Mucize, Çakallarla Dans filmleri yer alıyor.

MUCİZE

Fakirliğin hüküm sürdüğü 1960'lı yıllarda, darbenin içinde debelenen Türkiye'nin bir panoramasına ışık tutan bu filmde, Egeli bir öğretmenin (Talat Bulut) Anadolu'nun ücra bir köyüne sürgüne gidişi anlatılıyor. Köye yeni gelen öğretmen, burada okul olmadığını keşfeder. Bunun üzerine, köy sakinlerini çocukların ve engellilerin eğitim alabileceği bir yer inşa etmeleri için harekete geçirir. Film, okumayı bekleyen yüz binlerce çocuğun ve öğretmenlerin mücadelesini gözler önüne seriyor.

HAYALLER

Johanne’in günlüğündeki yazıları okuyan annesi ve büyükannesi, bir yandan yazdıklarının açıklığı karşısında sarsılırken, diğer yandan metinlerin gücü ve hikâyenin etkileyiciliğinden büyülenirler. Romantik idealler ile gerçeklik arasında gidip gelen Johanne, bu süreçte kendini keşfetme, aşk ve cinsellik gibi karmaşık duygularla yüzleşir.

ÇAKALLARLA DANS

Paraya olan hırsıyla gözü dönmüş bir muhasebeci, en yakın arkadaşını para çalma planına dahil eder, ancak işler umulduğu gibi gitmeyince kendilerini çılgın bir maceranın ortasında bulurlar.

GÜNEŞİN KARANLIĞINDA KOSOVA

Film, Kosova'da bir savaş çıkarmaya hazırlanan gizli oluşumları engellemeye çalışan Mirsad, Haris ve Ayser'in hikâyesini anlatıyor.

CANTERVILLE'IN GİZEMLİ ŞATOSU

Film, Sir Simon De Canterville'in hayaletinin 300 yıldır yaşadığı bir konağa taşınan bir ailenin hikâyesini anlatıyor.

KORKU SEANSI 4: SON AYİN

Gerçek olaylara dayanan The Conjuring evreninin son bölümü, ünlü paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın son ve güçlü bir vakayla yüzleşmelerini konu alıyor.

