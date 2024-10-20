‘Sınırlı olanaklar sınırsız hayaller...’

Yayınlanma: 20.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 04:00

Türkiye Tiyatro Vakfı (TIV) öncülüğünde Pera Müzesi’nde önceki gün “Çağdaş Bir Tiyatro Müzesi Yaratmak” başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Dünya Tiyatro Müzeleri Kültür Ağı’nın kurulmasına ön ayak olmak ve bu bağlamda burada da önemli adımlar atabilmek amacıyla Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, Pera Müzesi, Enka Sanat ve Mey Diageo destekleriyle düzenlenen sempozyumun açılışını Pera Müzesi adına Suna İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Özalp Birol ve TIV kurucu başkanı Esen Çamurdan yaptı.

GENİŞ KAPSAMLI BİNALAR

Girne Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi öğretim üyesi Kerem Karaboğa moderatörlüğündeki oturumlara dünyanın en eski tiyatro müzelerinden Moskova’daki Bakhrushin’in direktörü Kristina Trubinova, Viyana Tiyatro Müzesi direktörü Rudi Risatti, Kopenhag Saray Tiyatrosu direktörü Peter Teilman, Münih’teki Alman Tiyatro Müzesi direktörü Dorothea Volz, Stokholm Sahne Sanatları Müzesi küratörü Malin Karlsson ve küratör Stuttgart Atölye Brückner’den Elisabeth Ramm katıldı.

Konuk konuşmacılar slayt ve videolar eşliğinde şehirlerin merkezinde olan müzelerinde uyguladıkları arşivleme, sergileme, koruma yöntemleri ve yaşadıkları güçleri paylaştılar. Tarihi kültür mirası olan binalarda çağdaş tiyatro müzesi faaliyeti yapan konuşmacılar en büyük arzularının geniş sergileme ve saklama imkânı sunan yeni müze binaları olduğunu söylediler. Her yaştan izleyiciyi, özellikle çocukları çekmek için özellikle pandemi döneminde geliştirdikleri dijital sergileme çalışmalarından örnekler verdiler.

YENİ YARIŞMA MÜJDESİ

Sempozyumun kapanış konuşmasında Esen Çamurdan, hem kültür ağının kurulmasına nasıl giriştiklerini hem Türkiye’nin tiyatro geçmişini özetleyerek tiyatro müzesi tasarımı konusunda mimarlık fakülteleri işbirliğiyle düzenleyecekleri yarışmanın müjdesini verdi. Çamurdan, “Sınırlı olanaklar sınırsız hayallerle yola çıkan vakfımız, yitirdiğimiz her tiyatro kişisiyle birlikte yiten, ardından hiçbir iz kalmayan tiyatro kültür mirasımızın yok olmasını engelleyebilmek için kuruldu; dolayısıyla ilk ve asıl hedefi Türkiye Tiyatro Müzesi’ni yapılandırmaktır” dedi.