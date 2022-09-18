Sinop'ta 2 bin yıllık 'Kanatlı Eros’ figürü bulundu
Sinop’ta devam eden Balatlar Yapı Topluluğu kazısında Helenistik döneme ait mimari yapı bulundu. Ortaya çıkarılan yapıda ‘Kanatlı Eros’ figürü bulunması dikkat çekti.
Sinop kent merkezinde bulunan ve 2 bin yılı aşkın tarihe sahip olduğu vurgulanan Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmalarında yeni buluntular gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında ‘Kanatlı Eros’ figürü ve dalga motifleri bulundu.
Yapı hakkında bilgiler veren Balatlar Yapı Topluluğu kazı başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, şunları söyledi:
“Bu yıl Sinop Belediye Başkanı’mız, mozaikler üzerinde bir gezi alanı yaptıracağı müjdesini bize verdi. Biz de onun için gezi güzergâhı düzenlemesi yaparken, yol için düşünürken boş bir alan vardı kazı alanımızda, orayı kontrol etmek amacıyla başladık çalışmaya ve bu çalışmalar sonucu çok ilginç bir buluntuyla karşılaştık. Helenistik döneme ait konut mimarisi kazıyoruz. Küçük odaları olan, avlu etrafında gelişen bir mimari şema bulduk. Ortasında ve yan odalarda çakıl taşından yapılmış mozaikler var. Orta kesiminde bir bölüm eksik olmasına rağmen ‘Kanatlı Eros’ figürü bulduk. Etrafında palmet desenleri ve dalga motifleri saptadık.
"MİLATTAN ÖNCE 1. YÜZYILA YA DA 2. YÜZYILA AİT OLMASI GEREKİYOR”
Geç Helenistik döneme tarihleniyor. Büyük ihtimalle milattan önce 1. yüzyıla ya da 2. yüzyıla ait olması gerekiyor. Sinop, bu anlamda zengin bir şehir. Başka alanlarda da müzenin yaptığı kurtarma kazılarında da Helenistik mozaikler çıkıyor, bu da onlardan birisi. Biz, çok güzel koruyup, onarıp sergileyeceğiz. Zaten büyük bir alan, arkeolojik park burası. Bizim için müjde gibi oldu, diğer alanlarda görmediğimiz şekilde sergilemeye de açacağız.”
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilit isim İstanbul'a getirildi
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- Haluk Pekşen'in ölüm sebebi belli oldu
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu
- Gözaltında ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
- Atatürk, Vahdettin'e ne zaman 'hain' dedi?
- Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
- Ortak aday için 'düzeltme' çıkışı