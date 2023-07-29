Sıra dışı bir konser deneyimi
Türkiye’de müzikseverlere yeni bir konser deneyimi yaşatacak Red Bull Jukebox Sahnesi, 22 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta kurulacak.
Söylenecek şarkıların ve tarzlarının seyirciler tarafından belirleneceği bu konser deneyiminde sahne, son dönemin önde gelen ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut grubunun olacak. Seyirciler, etkinlik öncesinde sosyal medyadan ve redbull.com/jukebox üzerinden katılacakları oylamalar ve etkinlik esnasında canlı oylama sistemiyle bu şovun bir parçası olacaklar.
Dolu Kadehi Ters Tut’un öne çıkan ikilisi Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay, konserle ilgili “Daha önce görülmemiş bir konser deneyiminde yer almak çok heyecan verici. İzleyicilerin de bu konserin bir parçası olması bizim için çok değerli” yorumunu yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akbelen katliamcısı hangi derneğin yöneticisi çıktı?
- Motorine dev zam pompaya yansıdı!
- Emekli zammında yeni gelişme!
- Üşümezsoy'dan Adana uyarısı: '7'lik bir deprem...'
- İYİ Partili isimden Cumhur İttifakı'na 'yeşil ışık'
- 'Bütün dünya bunu biliyor ama...'
- Yurttaşa parmak salladı!
- Epic Games'ten Türk oyun geliştiricilerine skandal karar
- Tevfik Göksu'ya kötü haber!
- 'Değişimin' yol haritasını ilk kez anlattı