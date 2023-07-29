Sıra dışı bir konser deneyimi

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:00

Söylenecek şarkıların ve tarzlarının seyirciler tarafından belirleneceği bu konser deneyiminde sahne, son dönemin önde gelen ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut grubunun olacak. Seyirciler, etkinlik öncesinde sosyal medyadan ve redbull.com/jukebox üzerinden katılacakları oylamalar ve etkinlik esnasında canlı oylama sistemiyle bu şovun bir parçası olacaklar.

Dolu Kadehi Ters Tut’un öne çıkan ikilisi Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay, konserle ilgili “Daha önce görülmemiş bir konser deneyiminde yer almak çok heyecan verici. İzleyicilerin de bu konserin bir parçası olması bizim için çok değerli” yorumunu yaptı.