Şirince’de ‘klasik’ keyfi

Yayınlanma: 28.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.08.2023 - 03:00

Festival kapsamındaki konserler ve seminerler, ana ko¨y meydanında, Nesin Matematik Ko¨yu¨ Amfi Tiyatrosu ve Ku¨tu¨phanesi’nde, Stoa Avlusu’nda, Kayserkaya Oteli’nde, Arkhe´ Kampu¨su¨’nde ve Selc¸uk Kent Bellegˆi S¸ehir Mu¨zesi’nde, u¨cretsiz ve halka ac¸ık olarak seyircilerle bulus¸acak.

CUMHURİYETİN 100. YILI İÇİN

Festivalin sanat direkto¨rlu¨gˆu¨nu¨, ABD’li kemancı, Audubon Quartet u¨yesi Ellen Jewett ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Hezarfen Ensemble’ın bir u¨yesi olan viyolonsel sanatc¸ısı Mehmet Go¨khan Bagˆcı yapıyor. Macar klavsen sanatc¸ısı Ma´rton Borsa´nyi yo¨netiminde gerc¸ekles¸ecek Barok Ato¨lyeleri’nde, Cumhurbas¸kanlıgˆı Senfoni Orkestrası sanatc¸ıları ve Baroquest’in kurucusu kemancı O¨zge O¨zerbek ile viyola sanatc¸ısı Emre Akman yer alacak. Festival bu yıl Tu¨rkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı onuruna, Tu¨rkiye’nin erken Cumhuriyet do¨neminde bestelenmis¸ oda mu¨zigˆi eserlerini sunacak.

ÖZEL BİR PROJE

Program kapsamında konserleri izlenebilecekler arasında Ulvi Cemal Erkin’in piyanolu bes¸lisi yer alacak. Piyanist Eser O¨yku¨ Dede ve Borusan I·stanbul Filarmoni Orkestrası u¨yesi kemancı I·mge Tilif de bu konserde sahne alacak. Ayrıca Klasik Keyifler, Rey, Canselen, I·lerici, Koral ve U¨n gibi erken Tu¨rk Cumhuriyeti do¨neminde yetis¸mis¸ olan bestecilerin fazla bilinmeyen yaylı c¸algılar do¨rtlu¨lerini aras¸tıracak. Bu proje, Tekfen Filarmoni’nin “O da Tekfen” bas¸lıklı oda mu¨zigˆi programının destegˆiyle gerc¸ekles¸ecek ve orkestra sanatc¸ıları Yagˆız Erarslan, Yigˆit Ugˆurlu, Hu¨seyin Mehmetogˆlu ve Serdar Mamac¸’ın katılımıyla yapılacak. Bu projede yer alacak digˆer sanatc¸ılar ise Naz I·rem Tu¨rkmen, Aslı Erdal, Caterina Marques ve O¨zgu¨r Kaya olacak. Festivalde ayrıca “Besteciler Kazanı” bas¸lıgˆı ile yas¸ayan bestecilerin eserlerini tanıtan bir dizi seminer ve konser etkinligˆi sunulacak. Klasik Keyifler’e katılacak olan genç besteciler arasında Afaq I·smeyeva, Amir Nabizad, Tia Nyamuda, I·mge Yagˆmur Tiryaki, Berfin Deniz C¸arıkc¸ıogˆlu, Ege Sayar, Yusuf S¸ahin ve Sibel Edikli gibi isimler de yer alıyor. Festivalin tüm programına kk-music.org adlı internet sitesinden ulaşılabiliyor.