Sirkeci Garı’nda neler oluyor

İ stanbul’da bulunan tarihi Sirkeci Garı’nın restorasyonunda çalışan 17 restoratör ve konservatör işten çıkarıldı. Yemek molasında telefonlarına gelen bir mesajla işten çıkarıldıkları bilgisini alan restoratörler bize bir gerekçe sunulmadı açıklamasını yaptı. Garda çalışan ve işten çıkarılacak listesinin daha kabarık olduğunu öğrenen diğer 17 restoratör ve konservatör de istifa etti.

Alanda çalışan restoratörlerin verdiği bilgi ise Beylerbeyi Sarayı’nın restorasyonunda çalışan ekibin toplu olarak Sirkeci Gar çalışmalarına getirildiği yönünde oldu. Adını vermek istemeyen restoratör bunun nedenini “İnşaat firmasının yetkili çalışanı kendi ekibini getirdi” şeklinde açıkladı. Bu ekibin yetersiz olduğunun altını çizen restoratör, garda yaptıkları ön çalışmalarda 21 katmana ulaştıklarını ve renk kombinasyonları olduğunu vurguladı. Buraya getirilen ekibin ise bu tecrübeye sahip olmadığının altını çizdi.

‘SORGULAYAN İSTENMİYOR’

Tarihi bölgelerde çalışan restoratörlerden gelen açıklamalar ise şöyle; “Çalışma alanına kepçeler geldi. Bir ihaleyle inşaat firmasına verilen tarihi Sirkeci Garı restorasyonunda da birçok tarihi alanda olduğu gibi sorgulayan uzman kişiler biliyoruz ki istenmiyor. Alana gelen kepçeler ise bizlerde soru işareti yarattı. Günümüzün modası restorasyonu yıkmak ve yeniden yapmak üzerine kurulu. Bu işler ince titizlik ve uzmanlık ister, öyle her önüne gelen restoratörlük yapamaz. Bizlerin hakları zaten yıllardır bakanlık tarafından yok sayılıyor.”

İşten çıkarıldığını sosyal medya hesabından duyuran arkeolog-restoratör Emirhan Eskin şu ifadeleri kullandı: “Sirkeci Tren Garı’nda öğle aramızdayken hiçbir yeterli açıklama yapılmadan, emeklerimiz, çabalarımız ve mesleki birikimimiz hiçe sayılarak, şeflerim, profesyonel çalışma arkadaşlarım ve öğrenci arkadaşlarımla birlikte işten çıkarıldık. Arkeoloji ve restorasyon; sabır, özveri ve tutkuyla sürdürülen, kültürel mirasın korunması için büyük fedakârlık gerektiren alanlardır. Kimi zaman kavurucu güneşin altında, kimi zaman çamur içinde çalışan, sahada alın teri döken meslektaşlarımın emeği bu şekilde hiçe sayılmamalıydı. Bugün sadece bir iş değil, yılların emeği ve bu mesleğe duyulan saygı da kaybedildi. Ancak biz, kültürel mirasın korunmasına gönül vermiş insanlar olarak üretmeye ve değer katmaya devam edeceğiz.”

29 YIL!

Anımsayalım, geçtimiz yıl TCDD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Sirkeci ve Haydarpaşa Garı 29 yıl süreyle Kültür ve Turizm bakanlığına devredildi. Aynı yıl, ihaleye çıkıldı, beş ay sonra ihale sonucu açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildikten sonra Bakan Mehmet Nuri Ersoy bir açıklama yapmış ve süreci şöyle özetlemişti: “135 yaşındaki tarihi Sirkeci Garı için “Sirkeci Garı’nda şu an atıl durumda olan tescilli yapılar. Bir tanesi göç müzesi yapılacak. Avrupa’ya Türk vatandaşlarının göçünün başlangıç noktası Sirkeci’ydi bu nedenle buraya bir göç müzesi yapılacak. Hem Haydarpaşa’da hem Sirkeci’de tren olacak, kültür ve sanat olacak, millet bahçesi olacak. Ama burada asla AVM ve otel olmayacak” dedi.

‘RESTORASYONDA KAYIPLAR!’

NEZİH BAŞGELEN

(Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu Yöneticisi Arkeolog-Editör)

TÜRKIYE’NİN her tarafında onarımı öngörülen kültürel varlıklarında uygulanması gereken yöntemin seçiminde genelde bir kavram karmaşası olduğu izlenmekte; iyileştirme (rehabilitation), yenileme (renovation), sağlamlaştırma (consolidation), yıkıp yeniden yapma (reconstruction), yeniden yapılandırma (restoration) yöntemlerinin çoğu kez birbirine karıştırıldığı görülmekte. Bu süreçlerdeki yanlış seçimler ve hatalar ise karşımıza ciddi kayıplar olarak çıkmakta. Genellikle yapılan uygulamalarda restorasyon adı altında ortaya bir renovasyon uygulaması konmakta, bunun sonunda da ilgili kültür varlığının büyük ölçüde özgünlüğünü yitirdiği izlenmektedir. Ülke genelinde özellikle son 30- 40 yıl içindeki restorasyon uygulamalarında ne yazık ki bu tarz kayıplara her yerde rastlanmakta.