“Sırtlan Bilgisi” fotoğraf sergisi açıldı

Adıyamanlı depremzede ve fotoğraf sanatçısı Onur Polat’ın “Sırtlan Bilgisi” adlı fotoğraf sergisi açıldı. Geliri 6 Şubat’taki depremlerinden etkilenen bölgeye yardım olarak gidecek olan sergiyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ziyaret etti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.03.2024 - 11:39
“Sırtlan Bilgisi” fotoğraf sergisi açıldı
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6 Şubat deprem felaketinden etkilenen Adıyamanlı depremzede ve fotoğraf sanatçısı Onur Polat, Kemeraltı Antikacılar Çarşısı  Ayzeradant Galeri’de çizgili sırtlanların dünyasını keşfe çağıran fotoğraf sergisi açtı. 

“Sırtlan Bilgisi” başlığı altında Onur Polat’ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergi ile yazar Nihat Özdal’ın aynı adı taşıyan kitabının tanıtımının yapıldığı etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hepsi birbirinden güzel, tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

POLAT: 2 SENEDİR PEŞİNDEYİM

Sergi sahibi Onur Polat, “2 senedir bu hayvanın peşindeydim. 6 Şubat depreminden önce 5 Şubat sabahı çekimlerini yapmıştım. Depremden dolayı sergiyi açamadığımız için bugüne kaldı. Bu fotoğraflar satıldıktan sonra deprem bölgesine yardım etmeyi düşünüyoruz. Ufak da olsa yardım yapacağız. Sergide 21 fotoğraf mevcut” diye konuştu. Sergi, 15 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.


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