Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden Muhlis Akarsu'nun adının verildiği kültürevi açıldı

03 Temmuz 2022 Pazar, 13:07

2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenlerden halk ozanı Muhlis Akarsu adına memleketi Kangal ilçesine bağlı Minarekaya köyünde inşa edilen kültürevinin açılışı yapıldı.

Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) girişimi sonucu yapımı tamamlanan Muhlis Akarsu Kültürevi'nin açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'li milletvekilleri Mürsel Alban, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Kadim Durmaz, Ulaş Karasu, MESAM Başkanı Recep Ergül ile MESAM üyesi yaklaşık 200 ozan ve sanatçı katıldı.

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu saldırı bilinki bu toprakları var eden, bu topraklarda birlikte yaşamamızı sağlayan, geçmişten günümüze barış ve kardeşlik kültürümüze yapılan bir saldırıdır" dedi. Ağbaba, kültürevinin yapımında destek olan herkese ise teşekkür etti.

MESAM Başkanı Recep Ergül ise, "Muhlis Akarsu için yapılan bu kültürevini tamamlanmadan bırakmak bizim toplumumuzun ayıbı olurdu. Çünkü Muhlis Akarsu bizim onurumuz ve şerefimizdir. Bu kültür evini biz inşa ettik, sahip çıkacak olan ise sizlersiniz. Biz her sene burada olacağız. İçerisini de doldurmamız lazım. Açılışa katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muhlis Akarsu Kültürevi'nin açılışı yapıldı.