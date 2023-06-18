Sivas’ta Pir Sultan Abdal anılacak

Yayınlanma: 18.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 03:00

Etkinlikte birçok sanatçı, grup ve gazeteci yer alacak. Etkinliğin ilk günü olan 24 Haziran’da sanatçılar Yusuf Gül, Ali Sultan, Ceylan Gaygusuz, Görkem Gürlevik, Gül Ay, Kalender Çelebi ile semah ekibi ve 3 Çınarlar grubu sahne alacak.

Anma gününde, Âşık Veysel de “Muhabbet ‘Âşık Veysel’” başlıklı söyleşiyle anılacak. Halk ozanı Dertli Divani, gazetemizin yazarı Mustafa Balbay ve araştırmacı yazarlar Yüksel Işık ile Rıza Aydın söyleşide Âşık Veysel’i anlatacak. Söyleşi 24 Haziran’da gerçekleşecek.

25 Haziran’da ise sanatçılar Dertli Divani, Gökhan Kılıç, Sinem Önel, Bahar Doğan, Bilal Demir, Uğur Küçük, Hüseyin Hışım, Hüseyin Aşkın, Onur Biçer ile Pir Sultan Abdal 93 grubu ile semah ekibi sahne alacak.



