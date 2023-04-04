SİYAD Ödülleri’ne ‘Kurak Günler’ damgası

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 22:27

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 22:32

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) düzenlediği ve bu yıl 55’incisi gerçekleştirilen “Türkiye Sineması Ödülleri”sin sahipleri açıklandı.

2022 yılı içinde sinemalarda gösterilen yerli yapımlar için 11 ayrı kategoride adaylar, dernek üyelerinin oylarıyla belirlenmiş; Emin Alper’in yazıp yönettiği “Kurak Günler” 10 kategoride 11 adaylık, Tayfun Pirselimoğlu’nun “Kerr” filmi 10 adaylık, Ferit Karahan’ın “Okul Tıraşı” filmi 8, Emre Erdoğdu’nun “Beni Sevenler Listesi” ile Mehmet Binay ve M. Caner Alper’in yönettiği “Bergen” filmi 7, Nazlı Elif Durlu’nun yönettiği “Zuhal” 5, Emre Kayiş’in yönettiği “Anadolu Leoparı” 4 adaylıkla listeye girerken, Nesimi Yetin’in yönettiği “Dirlik Düzenlik”, Gizem Kızıl’ın yönettiği “Bana Karanlığını Anlat” ve Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) yönettiği “Dilberay” filmleri birer adaylık elde etti.

Salon İKSV’de düzenlenen ve Cem Davran’ın sunduğu ödül törenine Emin Alper’in yazıp yönettiği “Kurak Günler” damga vurdu.

“Kurak Günler”; “En İyi Senaryo”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Görüntü Yönetmeni”, “En İyi Müzik”, “En İyi Kurgu”, “Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Film” ödüllerine değer görüldü.

Ödüllerin sahipleri şöyle:

En İyi Film: Kurak Günler

En İyi Yönetmen: Emin Alper (Kurak Günler)

En İyi Senaryo: Emin Alper (Kurak Günler)

En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı (Kurak Günler-Emin Alper)

En İyi Kadın Oyuncu: Farah Zeynep Abdullah (Bergen-Mehmet Binay / M. Caner Alper)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu (Kurak Günler-Emin Alper)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Jale Arıkan (Kerr-Tayfun Pirselimoğlu)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis (Kurak Günler-Emin Alper)

En İyi Sanat Yönetmeni: Natali Yeres (Kerr-Tayfun Pirselimoğlu)

En İyi Müzik: Stefan Will (Kurak Günler-Emin Alper)

En İyi Kurgu: Özcan Vardar-Eytan İpeker (Kurak Günler-Emin Alper)

Ahmet Uluçay Umut Ödülü: Nazlı Elif Durlu (Zuhal)

Dijital Platformlarda Vizyona Giren En İyi Yerli Film: İki Şafak Arasında (Selman Nacar)

Giovanni Scognamillo En İyi Fantastik Film: Ev Diye Bir Şey Yok (F. Nur Özkaya)

En İyi Uzun Metrajlı Belgesel Film: Boşlukta (Somnur Vardar)

En İyi Kısa Metrajlı Belgesel Film: Her Şey Yolunda (Muhammet Beyazdağ)

En İyi Kısa Film: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada (Özgürcan Uzunyaşa)

En İyi Yabancı Film (Vizyon): Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi)

En İyi Yabancı Film (Dijital Platformlar): Ayrılma Kararı (Park Chan-Wook)

Onur Ödülü: Suna Selen, Tevfik Başer

Emek Ödülü: Korhan Yurtsever