'Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar' sergisi açıldı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:55

Güncelleme: 12.05.2023 - 14:55

Gaziantep'in Sanko Sanat Galerisi, fotoğraf sanatçısı Güven Baykan'ın Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Bugün açılan sergi, 30 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Baykan'ın fotoğrafları, insanın yoldaki, denizdeki, zamandaki ve yaşamdaki yalnızlığını şiirsel bir dille anlatıyor. Sergide sunulan fotoğraflar, izleyicinin kendi hayal dünyasında o anın öncesini veya sonrasını canlandırmasına olanak tanıyor.

Sanatseverlerin kaçırmaması gereken Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar sergisi, 30 Mayıs'a kadar Sanko Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilir. Baykan, gelişen teknolojiye karşın siyah beyaz fotoğrafların duyguları daha iyi yansıttığını söylüyor. Fotoğrafın bir dil olduğunu ve dünyanın her yerinde anlaşılabilen bir dil olduğunu belirtiyor.

GÜVEN BAYKAN KİMDİR?

Güven Baykan, Trabzon'da eğitimini tamamladıktan sonra tiyatro ve yazınla ilgilendi. 1986 yılında dağcılıkla birlikte fotoğrafla tanışan sanatçı, ulusal ve uluslararası sergilere katılmış ve Türkiye ve çeşitli ülkelerin resmi ve özel koleksiyonlarında fotoğrafları bulunuyor. Baykan, halen fotoğraf ve şiir konusunda çeşitli kurumlarda ve üniversitelerde söyleşilere katılıyor ve fotoğraf eğitimleri veriyor.



