Sokak Kedisi: Bodrum’da kültür sanat moda!

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

ZAİ, KÜLTÜR KOZASI

Bodrumluların bildiği Zai’de, koca bahçenin içinde açık hava heykel sergisi ve Anna Laudel Galeri’nin eserlerinin bir kısmını taşımasıyla açtığı galerisine İş Sanat da müzik ve söyleşilerle katkıda bulunuyor.

Ücretsiz olarak katılabilinen etkinliğin ilki caz volalisti Ece Göksu’nun konseriydi. “Ece sings Billie, Nina, Ella” konserine Zai müdavimlerinin erkenden gelip yemeğe oturmasıyla bahçe de doldu. Benim gibi sokak kedileri bundan fevkalade memnun kaldı çünkü onlara da yemek düştü. “Akturlu teyzeler bedava girdi, keşke biletli olsaydı” diyen hadsizler de olmuş tabii ama o zaman İş Sanat niye yapsın ki böyle bir etkinliği! Her çarşamba Zai’de halk günü: İş Sanat söyleşiler ve müzikle Bodrumluları Zai’de kültürle buluşturuyor. Konser de pek güzeldi, sanki New Orleans ya da San Fransisco’daydık! Ece’nin orkestrası da iyiydi, keşke bir iki de Türkçe tango filan söyleseydi?

HAVA ATMAK İÇİN

Bodrum’a gelmişken bütün sosyetenin şık şıkıdım giyinip selfie yapmaya geldiği yeni açılan Pilevneli Gallery’yi de ziyaret etmeden dönmem! Yalıkavak’ta dağların tepesine şato gibi muhteşem bir Koleksiyoner Evi yapmışlar. İçinde hem yaşıyor hem galerileri gezdiriyorlar. Fransa’da da malikanelerinin masrafını paylaşıp şatolarını gezdiren asilzadeler gibi.

İçinde manzaraya hâkim bir lokanta da var. Çoğu yabancı, değişik sanatçıların eserleri de! Şık olacağım diye topuklu filan giyip gitmeyin, yerler taş ve dik, kayar düşersiniz! Ama duyduğuma göre Bodrum’da instagramına Pilevneli’den selfi ve fotoğraf koymayan elit sayılmıyormuş!