Sokaktaki canlara şarkılı destek...

Özdem Çevik ve Meltem Aslantaş, 8 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Trump Sahne’de sosyal sorumluluk projesi kapsamında Güllük Mutlu Kuyruklar Yaşam Evi yararına konser verecek.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2023 Pazar, 02:00
Sokaktaki canlara şarkılı destek...
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Konser yaşam evindeki hayvanlara mama ve barınma sağlayabilmek için yapılıyor. Konsere ETİ de destek olacak.

Sanat yönetmenliğini Özdem Çevik’in yapacağı konserde müzikseverler şef Orhan Beydanol’un yönetiminde müzik dinleyecekler. 


Özdem Çevik Meltem Aslantaş sahne

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