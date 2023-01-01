Sokaktaki canlara şarkılı destek...
Özdem Çevik ve Meltem Aslantaş, 8 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Trump Sahne’de sosyal sorumluluk projesi kapsamında Güllük Mutlu Kuyruklar Yaşam Evi yararına konser verecek.
Konser yaşam evindeki hayvanlara mama ve barınma sağlayabilmek için yapılıyor. Konsere ETİ de destek olacak.
Sanat yönetmenliğini Özdem Çevik’in yapacağı konserde müzikseverler şef Orhan
Beydanol’un yönetiminde müzik dinleyecekler.
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