Sokaktaki canlara şarkılı destek...

01 Ocak 2023 Pazar, 02:00

Konser yaşam evindeki hayvanlara mama ve barınma sağlayabilmek için yapılıyor. Konsere ETİ de destek olacak.

Sanat yönetmenliğini Özdem Çevik’in yapacağı konserde müzikseverler şef Orhan Beydanol’un yönetiminde müzik dinleyecekler.

